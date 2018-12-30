Đã tìm ra 3 con giáp là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, giàu sang tột đỉnh trong năm 2019

Năm 2018 khép lại sẽ mở ra một năm mới may mắn, tươi sáng cho 3 con giáp sau, giúp họ ngụp trong biển tiền, tự làm đại gia.

Họ không cậy nhờ mẹ cha, càng không dựa dẫm người ngoài mà từng bước leo lên bục vinh quang nhờ chính tài năng của mình. Bước sang năm 2019, cuộc đời Ngọ sẽ sang trang mới. Họ làm đâu thắng đó, kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay.

Là con giáp có phần ngông cuồng, cao ngạo nhưng bên trong Ngọ lại sống tình cảm, chân thành. Họ thương người, biết điều và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Ngọ vẫn tự mình tiến thân, đổi đời ngoạn mục.

Tỵ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài nhất mực nuông chiều mà ban cho vô số bổng lộc, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Ngay từ tháng 1/2019 người tuổi Ngọ đã vớ được vận may trời cho, gặp nhiều thuận lợi trong công danh, sự nghiệp. Tỵ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài nhất mực nuông chiều mà ban cho vô số bổng lộc, may mắn.

Cứ ra đến ngõ là tiền rơi trúng đầu, nằm chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần mà con giáp này có được. Thế nên, dù hiện tại có nợ nần chồng chất Tỵ cũng đừng vội bi quan, những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước đấy.

Tiền bạc cứ trút vào nhà Mùi tới tấp khiến họ đếm tiền sái tay, phải thức cả đêm để kiểm kê cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, hay làm việc thiện và biết cách đối nhân xử thế. Họ đủ khôn khéo, thông minh để hiện thực hóa khát khao làm giàu. Dẫu bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu gây họa thị phi thì Mùi vẫn vững vàng phát triển sự nghiệp.

Sau bao dông bão, biến cố, năm Kỷ Hợi 2019 Mùi sẽ có tài vận rực rỡ như son. Tiền bạc cứ trút vào nhà Mùi tới tấp khiến họ đếm tiền sái tay, phải thức cả đêm để kiểm kê cũng không xuể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.