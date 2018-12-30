Đã tìm ra 3 con giáp là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, giàu sang tột đỉnh trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 30/12/2018 10:30

Mọi điều không may sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà 3 con giáp sau trong Kỷ Hợi 2019.

Năm 2018 khép lại sẽ mở ra một năm mới may mắn, tươi sáng cho 3 con giáp sau, giúp họ ngụp trong biển tiền, tự làm đại gia.

Đã tìm ra 3 con giáp là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, giàu sang tột đỉnh trong năm 2019 - Ảnh 1
Bước sang năm 2019, cuộc đời Ngọ sẽ sang trang mới. Họ làm đâu thắng đó, kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Ngọ

Là con giáp có phần ngông cuồng, cao ngạo nhưng bên trong Ngọ lại sống tình cảm, chân thành. Họ thương người, biết điều và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Ngọ vẫn tự mình tiến thân, đổi đời ngoạn mục.

Họ không cậy nhờ mẹ cha, càng không dựa dẫm người ngoài mà từng bước leo lên bục vinh quang nhờ chính tài năng của mình. Bước sang năm 2019, cuộc đời Ngọ sẽ sang trang mới. Họ làm đâu thắng đó, kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay.

Đã tìm ra 3 con giáp là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, giàu sang tột đỉnh trong năm 2019 - Ảnh 2
Tỵ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài nhất mực nuông chiều mà ban cho vô số bổng lộc, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Ngay từ tháng 1/2019 người tuổi Ngọ đã vớ được vận may trời cho, gặp nhiều thuận lợi trong công danh, sự nghiệp. Tỵ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, thần tài nhất mực nuông chiều mà ban cho vô số bổng lộc, may mắn.

Cứ ra đến ngõ là tiền rơi trúng đầu, nằm chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần mà con giáp này có được. Thế nên, dù hiện tại có nợ nần chồng chất Tỵ cũng đừng vội bi quan, những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước đấy.

Đã tìm ra 3 con giáp là con cưng của trời, lắm của nhiều tiền, giàu sang tột đỉnh trong năm 2019 - Ảnh 3
Tiền bạc cứ trút vào nhà Mùi tới tấp khiến họ đếm tiền sái tay, phải thức cả đêm để kiểm kê cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, hay làm việc thiện và biết cách đối nhân xử thế. Họ đủ khôn khéo, thông minh để hiện thực hóa khát khao làm giàu. Dẫu bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu gây họa thị phi thì Mùi vẫn vững vàng phát triển sự nghiệp.

Sau bao dông bão, biến cố, năm Kỷ Hợi 2019 Mùi sẽ có tài vận rực rỡ như son. Tiền bạc cứ trút vào nhà Mùi tới tấp khiến họ đếm tiền sái tay, phải thức cả đêm để kiểm kê cũng không xuể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp là đại gia bạc tỷ, ngập trong biển tiền trong năm 2019

3 con giáp là đại gia bạc tỷ, ngập trong biển tiền trong năm 2019

Phúc phần tràn vào nhà, may mắn bám riết không buông sẽ giúp 3 con giáp sau có cuộc sống hưng thịnh, ăn nên làm ra trong năm 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp năm 2019 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 56 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 48 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két