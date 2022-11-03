3 con giáp có vận trình thăng tiến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn, gặp được người tâm đầu ý hợp trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 22:33

Tử vi trong 7 ngày tới, 3 con giáp dưới đây may mắn làm gì cũng thành công, giàu có khiến người xung quanh hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới mang Chính Quan đến hỗ trợ hết lực cho con đường sự nghiệp của tuổi Hợi, ấy vậy mà con giáp này có cơ hội thăng tiến rất cao. 

Được sếp tin tưởng, tín nhiệm giao cho những nhiệm vụ quan trọng, lại bằng sự tinh tường, tỉ mỉ của mình, bạn nhanh chóng thực hiện một cách trơn tru, mượt mà đặc biệt thu về kết quả tốt, không chút sai sót nào. 

Với những người thi cử hay có kế hoạch xin đầu tư trong 7 ngày này cũng dễ dàng thuận lợi đạt được như sở cầu. Con giáp này như được tiếp thêm sức mạnh và động lực lớn lao vươn mình, bằng bản lĩnh kiên cường dám làm dám chịu bản mệnh sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công mà thôi. 

3 con giáp có vận trình thăng tiến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn, gặp được người tâm đầu ý hợp trong 7 ngày tới - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới mang Chính Quan đến hỗ trợ hết lực cho con đường sự nghiệp của tuổi Hợi, cơ hội thăng tiến rất cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian 7 ngày tới thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

3 con giáp có vận trình thăng tiến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn, gặp được người tâm đầu ý hợp trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Thời gian 7 ngày tới thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, tuổi Mùi có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn khoảng thời gian mới an lành, như ý.

Tuổi Mùi cũng tràn đầy khí lực, nếu có thể rút ra kết luận thành công, còn phải chật vật mấy tháng nữa. Tuy nhiên, ông trời cũng cho tuổi Mùi một cơ hội, trong 7 ngày tới cả phần tích cực lẫn tài lộc đều sẽ rất tốt, nếu tuổi Tỵ có thể nắm bắt được cơ hội đầu tư và quản lý tài chính, nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều. Tại nơi làm việc cũng có nhiều cơ hội, có thể có cơ hội thuyên chuyển chức vụ, nhờ đó mà không gian phát triển sự nghiệp của họ cũng nhiều hơn.

3 con giáp có vận trình thăng tiến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn, gặp được người tâm đầu ý hợp trong 7 ngày tới - Ảnh 3
Tử vi 7 ngày tới cho thấy, tuổi Mùi có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất thám khảo

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Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở

Theo tử vi ngày 4/11, xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc về như thác đổ, công việc suôn sẻ gặp hung hóa cát.

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