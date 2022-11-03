Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 22:15

Theo tử vi ngày 4/11, xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc về như thác đổ, công việc suôn sẻ gặp hung hóa cát.

Tuổi Tỵ

Nhờ được Chính Quan tương trợ hết mình mà tuổi Tỵ vô cùng may mắn, gặp điều tốt lành trong công việc. Đặc biệt phải chúc mừng với những người đang đi xin việc, đang trong quá trình thi cử đang ngóng trông kết quả thì sẽ sớm nhận được thông tin tốt lành.

Đây cũng là thành quả đền đáp xứng đáng cho khoảng thời gian vừa qua bạn đã cố gắng hết sức mình, đặt toàn bộ tâm huyết cho dự án đó. 

Cũng chính bởi vậy mà vận trình công việc của Tỵ cứ thế thăng tiến, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện giao lưu với những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Đặc biệt được sếp ủng hộ hết lòng các ý tưởng nên khả năng chạm tay tới thành công của bạn sẽ còn rất gần mà thôi.

Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở - Ảnh 1
Nhờ được Chính Quan tương trợ hết mình mà tuổi Tỵ vô cùng may mắn, gặp điều tốt lành trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 4/11 là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây, và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở - Ảnh 2
 Ngày 4/11 là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý có tính cách hay thay đổi, có tinh thần đổi mới, hướng tới mọi người, mọi việc, đầu tiên là tài lộc chuyển từ suy giảm sang vượng phát, sau đó là mưa làm gió, kiếm được nhiều tiền, nếu nắm bắt được vận may thì sẽ thu được rất nhiều.

Ngoài ra, đối với một số người thuộc con giáp Chuột, trong ngày 4/11 sẽ liên tục nhận được tiền thưởng, cơ hội thị trường cho các doanh nhân là rất lớn, đồng thời chú ý trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta chắc chắn sẽ có thể tận hưởng sự thịnh vượng và giàu có trong tương lai gần.

Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở - Ảnh 3
 Đối với một số người thuộc con giáp Chuột, trong ngày 4/11 sẽ liên tục nhận được tiền thưởng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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