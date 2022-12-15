3 con giáp có tài lộc nở rộ, từ thứ 7 ngày 17/12/2022 cuộc sống từ nghèo thành giàu, 'hút cạn' may mắn từ người khác, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp cất cánh bay cao

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 15:26

Con đường tài vận của các con giáp sẽ liên tục thay đổi, bạn hãy xem mình thuộc con giáp nào trong số 3 vô cùng may mắn vào thời điểm này không nhé.

 

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn đa số đều là những con người rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt, không hay để ý chấp nhặt người khác và rất đáng tin cậy. Một khi đã đam mê và yêu thích thứ gì, họ có thể dành cả tâm huyết của mình cho thứ đó mà không quan tâm đến những điều xung quanh.

Thông minh, kiên định, bản lĩnh và độc lập, người tuổi Thìn hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác nếu như không thật cần thiết.

3 con giáp có tài lộc nở rộ, từ thứ 7 ngày 17/12/2022 cuộc sống từ nghèo thành giàu, 'hút cạn' may mắn từ người khác, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp cất cánh bay cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này được đánh giá là thời gian tươi sáng về sự nghiệp cho đa số những người tuổi Thìn và đặc biệt nhiều tài lộc cho những người làm về kinh doanh, tài chính, bất động sản

Tử vi học có nói từ đây được cho là thời kỳ hoàng kim nhất với người tuổi Thìn, trong đó, nếu biết nắm bắt, họ có thể trở nên vô cùng giàu có. Lúc này may mắn mới dần trở lại với người tuổi Thìn. Đây là lúc mà họ nhất định phải biết tận dụng mới có thể về đích viên mãn vào dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Trong cuộc sống này, họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

3 con giáp có tài lộc nở rộ, từ thứ 7 ngày 17/12/2022 cuộc sống từ nghèo thành giàu, 'hút cạn' may mắn từ người khác, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp cất cánh bay cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Có những người gặt hái được nhiều thành công đáng nể, tuy rằng sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng hãy cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

3 con giáp có tài lộc nở rộ, từ thứ 7 ngày 17/12/2022 cuộc sống từ nghèo thành giàu, 'hút cạn' may mắn từ người khác, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp cất cánh bay cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ bây giờ trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Trong thời điểm này, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng 15h chiều Thứ 6 ngày 16/12/2022

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng 15h chiều Thứ 6 ngày 16/12/2022

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp xui xẻo vào thời điểm này sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 17/12/2022 tử vi ngày 17/12/2022 tu vi 12 con giáp ngay 17/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 56 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 56 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp