3 con giáp chuẩn bị phát tài, phú quý ập vào nhà tới tấp, cuối năm chắc chắn giàu sang

Phúc phần trời cho khiến 3 con giáp này có của nả chất đống, đếm tiền sái tay, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc.

Bỏ lại những điều không may ở phía sau, từ đây đến cuối năm Hợi sẽ được trời chấm số đỏ, làm ăn vượng phát. Không chỉ kinh doanh một vốn bốn lời Hợi còn có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga.

Hợi dù là nam hay nữ đều nhân hậu, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Họ thương người, hay ra tay giúp đỡ người khác mà chẳng suy tính thiệt hơn. Nhờ vậy, con giáp này tích được rất nhiều công đức, mỗi khi gặp khó khăn tài chính thần tài đều rót lộc vào nhà.

2019 là năm may mắn của người tuổi Thân, giúp họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có chí tiến thủ. Dẫu được sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải cực khổ đủ đường mới ổn định sự nghiệp nhưng con giáp này chưa bao giờ than khóc, trách móc cuộc đời. Ngược lại, họ thầm cảm ơn trời đã tôi luyện mình trở nên bản lĩnh, can trường trước mọi sóng gió.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Thân, giúp họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Trong 7 ngày tới, nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Thân sẽ có cơ may đổi đời, phất lên như diều gặp gió, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Đặc biệt, nửa cuối tháng 5/2019 con giáp này sẽ tha hồ đón mưa tài lộc, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, kiên cường và có gan làm giàu. Nếu người khác chỉ mưu cầu cuộc sống đủ ăn đủ mặc thì Dần luôn nỗ lực để có của ăn của để, con cháu của mình có cuộc sống ấm no, sung túc. Thế nên, ngay từ thuở độc thân Dần đã có sự nghiệp vững chắc, tiền tỷ trong tay.

Từ đây đến cuối năm mọi việc Dần làm đều suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt, nửa cuối tháng 5/2019 con giáp này sẽ tha hồ đón mưa tài lộc, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, an nhàn hưởng phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.