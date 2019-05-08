3 con giáp này có mệnh phát tài, hút tiền của về đầy nhà cho chồng con

Tâm linh - Tử vi 08/05/2019 15:20

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này nổi tiếng vượng phu ích tử, không chỉ được chồng nuông chiều như bà hoàng mà con cái của họ cũng thành đạt, giàu sang.

Lấy được vợ tuổi này đàn ông như rước thần tài vào nhà, làm ăn hưng thịnh, gia đạo ấm êm, con cái được nuôi dạy, chăm sóc nên người, trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

3 con giáp này có mệnh phát tài, hút tiền của về đầy nhà cho chồng con - Ảnh 1
Tuất và chồng con sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống đời đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh phụ nữ tuổi Tuất tự lập, cá tính và rất chân thành. Họ sống trách nhiệm, không bao giờ để đời mình đi trật hướng, cũng không khiến bất cứ ai phải phiền lòng về những gì mình làm. Trong công việc Tuất có thể cống hiến hết mình để đạt được thành tích cao nhất, vậy nên, họ được cấp trên đánh giá cao, thăng tiến nhanh chóng.

Trong chuyện tình cảm, Tuất hết lòng chăm chút cho gia đình của mình, không quản ngại khó khăn vì chồng vì con. Tuất không sợ khổ, càng không sợ cực, chỉ cần vợ chồng chồng đồng lòng, yêu thương nhau chân thành là đủ. Càng về hậu vận Tuất càng thêm phúc thêm phần, được thần tài nuông chiều, ban cho vô số cơ may bạc tiền. Vậy nên, Tuất và chồng con sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống đời đại gia.

3 con giáp này có mệnh phát tài, hút tiền của về đầy nhà cho chồng con - Ảnh 2
Mùi chính là tay hòm chìa khóa, đàn ông nào lấy được sẽ nhanh chóng đổi đời, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi thông minh, bản lĩnh và rất tinh tế. Họ có mắt nhìn người, có tầm nhìn và tham vọng nên ngay từ thuở độc thân đã gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Hơn cả, nàng giáp này chính là tay hòm chìa khóa, đàn ông nào lấy được sẽ nhanh chóng đổi đời, giàu sang vô đối.

Nàng quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan, chi tiêu tiết kiệm nên tiền đẻ ra tiền, chồng nghèo mấy cũng trở nên khấm khá, đủ đầy. Từ năm 35 tuổi, Mùi sẽ có cả nhà lẫn xe, số dư trong tài khoản lên đến 9 con số.

3 con giáp này có mệnh phát tài, hút tiền của về đầy nhà cho chồng con - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, vận số của Thìn sẽ xoay chuyển ngoạn mục, tiền ào ào chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học chỉ rõ, Thìn là nàng giáp may mắn, an nhàn từ trong trứng nước. Họ được gia đình bảo bọc, mẹ cha nuông chiều nên chưa biết khổ là gì. Ấy vậy mà, sau khi kết hôn họ sẽ sẵn sàng cùng chồng gánh vác việc chăm sóc gia đình, không quản ngại bất cứ điều gì.

Sau khi kết hôn, vận số của Thìn sẽ xoay chuyển ngoạn mục, tiền ào ào chui vào túi. Không chỉ khiến sự nghiệp của mình thăng tiến, Thìn còn là trợ thủ đắc lực để chồng làm nên chuyện lớn, thành công vang dội. Con cái của Thìn đều giỏi giang thành đạt, là niềm tự hào cho gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Phụ nữ sinh vào năm này 30 tuổi hôn nhân hạnh phúc, 40 vượng phu vượng tử, 50 sung túc giàu có, cả đời viên mãn

Phụ nữ sinh vào năm này 30 tuổi hôn nhân hạnh phúc, 40 vượng phu vượng tử, 50 sung túc giàu có, cả đời viên mãn

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, phụ nữ sinh vào những năm này vô cùng may mắn, phú quý, cả đời giàu sang, hưng thịnh.

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Từ khóa:   vượng phu ích tử

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