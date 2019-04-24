3 nàng giáp nổi tiếng đào hoa, chồng lúc nào cũng phải giữ khư khư vì sợ mất vợ

Dưới đây là những nàng giáp nổi tiếng đào hoa, dù đã có gia đình nhưng đàn ông khác vẫn không ngừng nhòm ngó, đem lòng mến mộ.

Lẽ tất nhiên, đàn ông nào cưng chiều, cung phụng được sự đỏng đảnh của mình Tý sẽ chọn người ấy làm chồng. Thế nhưng, sau khi kết hôn Tý lại không hề thay tính đổi nết mà càng quá đáng, gắt gỏng với chồng. Bạn đời của họ dù rất yêu vợ, ra sức vun đắp nhưng lắm khi cũng phải bực dọc.

Trời sinh nàng giáp tuổi Tý rất đào hoa, ngay từ thuở đôi mươi đã có hàng tá đàn ông đeo đuổi. Thế nên, đôi khi Tý tự mãn, thậm chí kênh kiệu đến mức khó chiều. Họ không ra sức làm hài lòng đối phương mà chỉ chăm chăm chờ người khác nuông chiều mình.

Thế nhưng Tý không hề nhận ra sai lầm, thậm chí họ còn không ngừng so sánh chồng mình với đàn ông khác khiến vợ chồng thường xuyên lục đục, cự cãi. Vậy nên, trước khi lấy phụ nữ tuổi này làm vợ đàn ông nên thận trọng kẻo phải trải qua 2 đời vợ mới có hôn nhân viên mãn.

Dậu sẽ chẳng ngại 'cắm sừng' chồng vì xung quanh có rất nhiều vệ tinh đeo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu nổi tiếng là người chịu thương chịu khó, nỗ lực không ngừng để khẳng định chính mình chốn thương trường. Thế nên, Dậu dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, từ thuở độc thân đã có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Thế nhưng, trong chuyện tình cảm con giáp này lại vô trách nhiệm và bất cần đến mức khó tin. Họ chỉ chăm chỉ nghĩ cho mình mà không hề quan tâm đến cảm giác của đối phương, càng không ngại làm tổn thương người đàn ông chân thành chỉ để hả dạ mình khi cãi nhau.

Sống với phụ nữ tuổi này, bạn đời rất cần có sự nhẫn nại, bao dung. Nếu không, họ sẽ chẳng ngại “cắm sừng” vì xung quanh có rất nhiều vệ tinh đeo đuổi.

Chính vì trọng vật chất, dễ bị đồng tiền mà cho mờ mắt nên nếu chẳng may chồng sa cơ lỡ vận họ sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn

Vận đào hoa chiếu mệnh khiến phụ nữ tuổi Thìn được rất nhiều đàn ông theo đuổi, thế nên, nàng giáp này trải qua rất nhiều mối tình trước khi kết hôn. Chính vì tính cách đứng núi này trông núi nọ nên nàng giáp này chỉ đồng ý nên duyên vợ chồng với người đàn ông có thể bảo bọc, chở che và lo cho họ một cuộc sống đủ đầy.

Chính vì trọng vật chất, dễ bị đồng tiền mà cho mờ mắt nên nếu chẳng may chồng sa cơ lỡ vận họ sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ ngay. Lấy phụ nữ tuổi Thìn làm vợ, chồng sẽ như ngồi trên đống lửa, không ngày nào được yên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.