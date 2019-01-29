Thuở hàn vi đàn ông tuổi này chính là người chồng quốc dân, trọn lòng thủy chung, không bao giở tơ tưởng đến đàn bà khác. Ấy vậy mà, khi có tiền trong tay họ sẽ quên sạch nghĩa tào khang, bất chấp tất cả để lên giường với gái lạ.

Chính vì yêu thương nhau thật lòng nên vợ chồng Thìn "đồng vợ đồng chồng", cùng cố gắng làm ăn nên kinh tế gia đình ngày càng cải thiện. Dẫu có túng quẫn đến mấy thì sau tuổi 40 đàn ông tuổi Thìn sẽ có nhà cao cửa rộng, tiền tài phủ phê. Đáng buồn thay, đây cũng chính là thời điểm chàng Thìn dễ dàng sa ngã nhất. Họ bị sự tươi trẻ, hấp dẫn của đàn bà khác làm cho mê mệt mà quên mất đường về, quên cả nghĩa tình bấy lâu nay với vợ mà không hề ăn năn, hối hận.

Thìn là chàng giáp khôn khéo, tinh tế và rất hiểu tâm lý phụ nữ. Khi yêu, họ hết lòng hết dạ, chấp nhận hi sinh tất cả để đối phương được hạnh phúc, sung sướng. Nhờ thế, dẫu cơ cực nhưng sự chân thành đã giúp Thìn có được người vợ hiền ngoan, đảm đang và hết lòng vì chồng con.

Họ luôn cố tỏ ra mình là người chồng tử tế, người cha mẫu mực nhưng sau lưng lại lén lút ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Tý

Tý hết lòng trong công việc, luôn được đồng nghiệp, cấp trên và đối tác đánh giá cao. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng họ không bao giờ cho phép mình được già đi trong khốn cùng. Quyết tâm làm giàu, ý chí vươn lên giúp Tý dần khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp.

Trong công việc trách nhiệm, nhiệt huyết bao nhiêu thì với hôn nhân con giáp này lại hời hợt, vô tâm bấy nhiêu. Họ luôn cố tỏ ra mình là người chồng tử tế, người cha mẫu mực nhưng sau lưng lại lén lút ngoại tình. Bản tính lăng nhăng ở Tý sẽ không bao giờ bỏ được, thế nên chị em nên cân nhắc thật cẩn thận trước khi cưới con giáp này làm chồng.

Họ chấp nhận đánh mất gia đình, phụ bạc vợ con để thỏa mãn ham muốn tầm thường của mình mà chẳng hề ái ngại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường có sự nghiệp lận đận, dù chăm chỉ, siêng năng đến mấy cũng chẳng gặt hái được thành tựu gì. Thậm chí, do bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường đã có lúc Ngọ nợ nần chồng chất, chẳng còn đồng nào trong túi.

May thay, bên chàng giáp này luôn có người vợ đồng cam cộng khổ, chấp nhận cùng mình gánh vác. Nhờ thế, sau tuổi 35 đàn ông tuổi này sẽ có của ăn của để, kiếm tiền dễ như chơi. Lúc này, sự ham thích chinh phục, háo thắng trong người Ngọ trỗi dậy. Họ chấp nhận đánh mất gia đình, phụ bạc vợ con để thỏa mãn ham muốn tầm thường của mình mà chẳng hề ái ngại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.