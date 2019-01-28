3 con giáp túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, phát tài phát lộc, ăn Tết cực to

Tử vi học đã chỉ rõ, 3 con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, làm ăn phát đạt trong 10 ngày tới khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Nhờ thế, con giáp này sẽ ăn Tết cực lớn, tiêu xài thả ga nhưng vẫn dư dả để dành. Hơn nữa, vì khéo léo, biết vun vén nên không chỉ những ngày cuối năm mà 3 năm sau Ngọ vẫn may mắn ngút trời, ăn nên làm ra, giàu sang vô cùng.

Thần tài sẽ bám riết không buông, giúp người tuổi Ngọ làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Trong công việc, nhờ ham học hỏi, biết cách lắng nghe và không ngừng cầu tiến nên Ngọ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Trước Tết, Ngọ sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được mức thưởng khổng lồ.

Càng cực khổ, càng chịu nhiều áp lực Tỵ càng thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, thông minh và có gan làm giàu. Họ không quản ngại khó khăn, thất bại mà luôn vững vàng tiến về phía trước. Càng cực khổ, càng chịu nhiều áp lực Tỵ càng thành công vang dội.

Trước Tết Nguyên Đán Tỵ cứ ra đến cửa tiền rơi trúng đầu, sung sướng an nhàn. Vậy nên, sang năm mới Kỷ Hợi con giáp này có phúc khí dồi dào, dù không phải lao lực nhưng tiền lúc nào cũng chật ví.

Người tuổi Tý sẽ làm một hưởng mười, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tý

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nhờ bề trên nâng đỡ, thần may mắn đưa đường chỉ lối nên Tý rộng mở đường công danh, phát đạt không ngờ. Cộng thêm tham vọng làm giàu, quyết tâm vươn lên nên càng về hậu vận Tý càng phúc phần đầy nhà, giàu sang vô đối.

Cuối năm Mậu Tuất, đầu năm Kỷ Hợi, người tuổi Tý sẽ làm một hưởng mười, nằm trên đống vàng. Tết này, họ sẽ tiêu xài thả ga, ăn chơi thoải mái vẫn không lo hết tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.