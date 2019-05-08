Từ đây đến cuối năm: 3 con giáp tiền tài hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, giàu sang tột đỉnh

Tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân, làm ăn khấm khá chính là vận số của 3 con giáp này trong những tháng tới. Càng về cuối năm họ càng thêm phúc thêm phần, của nả chất đống khiến ai cũng hờn ghen.

Những tháng đầu năm 2019 Sửu khá chật vật, gặp phải nhiều chuyện không may. Thế nhưng, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh. Số dư trong tài khoản của Sửu sẽ tăng nhanh đến chóng mặt, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, lương thiện và rất hòa đồng. Họ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác thông qua cách trò chuyện gần gũi, chân tình của mình. Vậy nên, con giáp này xây dựng được rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp, quý nhân luôn sẵn lòng hỗ trợ họ vô điều kiện khi gặp khó khăn.

Không chỉ thăng chức tăng lương, Thìn còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Trời cho họ số phú quý nên không cần quá vất vã vẫn phát tài, nhà xe có đủ khi còn khá trẻ. Kỷ Hợi 2019 sẽ mang lại cho người tuổi Thìn vô số vận may, giúp họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Đặc biệt, từ tháng 5/2019 Thìn sẽ gặt hái được những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Không chỉ thăng chức tăng lương, Thìn còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn ghen.

Mùi sẽ có bạc tiền dư dả, của nả đầy nhà, sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học chỉ rõ, Mùi là con giáp tinh tế, nhanh nhẹn và nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền. Họ không ngại khổ cực, càng không sợ vất vã, chỉ cần kiếm tiền chân chính Mùi sẽ nắm bắt mọi cơ hội. Vậy nên, dù không được sinh ra trong gia đình giàu có Mùi vẫn tự thân lập nghiệp, trở thành đại gia của chính mình.

Từ đây đến cuối năm Mùi sẽ làm ăn thuận lợi, thành công vang dội. Họ sẽ có bạc tiền dư dả, của nả đầy nhà, sung sướng hơn người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.