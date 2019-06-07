3 con giáp chuẩn bị phát tài, cuối năm thịnh vượng rực rỡ, nhà xe có đủ từ đây đến cuối năm

Nhờ phúc lộc trời cho 3 con giáp này sẽ phát tài phát lộc, ăn nên làm ra, cuối năm chắc chắn sẽ song hỷ lâm môn, nằm trên đống tiền.

Nửa cuối năm 2019, Thân sẽ liên tục đón hỷ sự, làm ăn thuận lợi bất ngờ. Cuộc sống giàu có, sung sướng an nhàn, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là may mắn mà Thân nhận được trong thời điểm này.

Tử vi học chỉ rõ, Thân là con giáp khôn ngoan, nhanh nhẹn và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ biết cách luồn lách qua những khó khăn, cơ cực và từng bước gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Thế nên, ngay từ thuở độc thân con giáp này đã công thành danh toại, có tiền tỷ trong tay.

Làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì Dậu cũng đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt chứa mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng, lại chịu thương chịu khó nên Dậu được rất nhiều người quý mến, thương yêu và tạo điều kiện giúp đỡ trong công việc. Nhờ thế, Dậu phất lên như diều gặp gió, thăng tiến thần tốc trong sự nghiệp.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Dậu, giúp họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì Dậu cũng đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt chứa mới xuể.

Chẳng những có tiền, có quyền, có địa vị trong xã hội Tỵ còn có đời sống tình cảm vô cùng hạnh phúc, ấm êm bên một nửa hoàn hảo của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài năng lại có gan làm giàu nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều làm nên chuyện lớn, kiếm tiền siêu đỉnh. Chẳng những có tiền, có quyền, có địa vị trong xã hội Tỵ còn có đời sống tình cảm vô cùng hạnh phúc, ấm êm bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

Bước chân vào nửa cuối năm 2019, Tỵ sẽ muốn gì được nấy, tiền cứ ập vào nhà ào ào. Họ sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống xa hoa trong nhung lụa, mua sắm thả ga, du lịch nước ngoài thường xuyên mà túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.