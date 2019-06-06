3 con giáp được thần tài ‘rót lộc’ đầy túi, cầu gì được nấy, tiền về chật ví trong 7 ngày tới

Sung sướng như tiên, chỉ việc rung đùi đếm tiền chính là phúc phần trời ban cho 3 con giáp cực may mắn này trong 7 ngày tới.

Có được may mắn ấy không chỉ nhờ trời thương mà còn nhờ sự chăm chỉ, khôn khéo và tinh anh của Mùi trong làm ăn kinh doanh, đối nhân xử thế. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám có tham vọng và nỗ lực không ngừng thì cuối năm nay Mùi chắc chắn sẽ có bạc tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó.

Tử vi học chỉ rõ, trong 7 ngày tới Mùi sẽ trúng quả trời cho, sướng không ai bằng. Chẳng những có cơ hội thăng quan tiến chức, cải thiện thu nhập, Mùi còn ngồi chơi tiền cũng tự ập xuống đầu, phải thức trắng đêm để đếm mới xuể.

Thần tài gõ cửa tới tấp khiến Tỵ phải nằm trên đống vàng, gia nhập hội đại gia bạc tỷ chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp có gan làm giàu, rất hứng thú với việc kiếm tiền nên mặc cho gia cảnh nghèo khó Tỵ vẫn có thể vươn lên đổi đời. Họ chẳng cậy nhờ mẹ cha, càng không cố công tìm cây cao bóng cả để tựa nương mà luôn tin vào năng lực của chính mình để tiến thân. Vậy nên, con giáp này có được thành công đáng nể khi còn khá trẻ, ai cũng phải khâm phục.

Trong 7 ngày tới, nhờ cát tinh chiếu mệnh Tỵ sẽ có tài lộc thăng hoa, phú quý ập vào nhà. Thần tài gõ cửa tới tấp khiến Tỵ phải nằm trên đống vàng, gia nhập hội đại gia bạc tỷ chỉ trong tích tắc.

Mão hãy chuẩn bị tinh thần để chiêu tài đón lộc, thăng hoa viên mãn trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão chính trực, hiền lành và có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp nể phục bội phần. Con giáp này chẳng bao giờ để tâm đến những lời ganh ghét, nói xấu mình, cũng chẳng thèm chơi xấu ai. Họ dựa vào năng lực của mình để gầy dựng sự nghiệp, ngày càng thành công khiến ai cũng phải công nhận.

Những ngày đầu tháng 6, thu nhập của Mão sẽ tăng đột biến, số dư trong tài khoản sẽ thay đổi liên tục. Mão hãy chuẩn bị tinh thần để chiêu tài đón lộc, thăng hoa viên mãn trong 7 ngày tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.