Chỉ đích danh 3 con giáp sẽ có nhà lầu xe sang, chồng yêu chiều như bà hoàng trong 5 năm tới

Nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu, thần may mắn bám riết không buông và được trời thương nên phụ nữ thuộc 3 con giáp này sẽ sung sướng như tiên, hạnh phúc đến cuối đời.

Mạnh mẽ, cá tính là thế nhưng một khi đã yêu Tý cũng dịu dàng, mềm yếu như bất cứ phụ nữ nào. Họ yêu thương, chăm sóc, quan tâm và thấu hiểu đối phương nên ai đã đem lòng yêu sẽ say mê Tý cả đời. Sau khi kết hôn, vận tài lộc của Tý sẽ đỏ như son, thăng hoa rực rỡ. Chồng của Tý sẽ chiều vợ như bà hoàng, gái lạ có dâng tận miệng cũng chẳng màng.

Tử vi học chỉ rõ, Tý là mẫu phụ nữ khôn khéo, tinh anh và dư khả năng làm chủ đời mình. Nếu phụ nữ khác chỉ chăm chăm mồi chài đàn ông giàu có để đổi đời, để được tấm chồng thì nàng Tý không như thế. Họ độc lập tài chính, tự kiếm tiền và không ngừng nỗ lực để khẳng định tài năng, năng lực của bản thân.

Trong 5 năm tới, Dậu chắc chắn sẽ đổi đời ngoạn mục, tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu là người chịu thương chịu khó, nổi tiếng dịu dàng. Dù không quá xuất sắc trong mọi điều nhưng bù lại Dậu rất biết cách đối nhân xử thế, sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng chẳng mong được báo đáp.

Chính lối sống thiện lương ấy giúp Dậu được trời Phật thương yêu, che chở. Sau khi lấy chồng, Dậu chắc chắn sẽ đổi đời ngoạn mục, tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra. Con cái của Dậu là những đứa trẻ ngoan, hiếu thuận và thành công, giúp mẹ cha an tâm vô cùng.

Chẳng những thăng quan phát tài, bạc tiền dư dả, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt Ngọ còn tìm thấy chân ái của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có sao Thái Dương phù trợ nên trong 5 năm tới vận tình duyên của người tuổi Ngọ sẽ rực sáng như son. Chẳng những thăng quan phát tài, bạc tiền dư dả, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt Ngọ còn tìm thấy chân ái của đời mình.

Đây chính là người đàn ông có thể yêu thương Ngọ vô điều kiện, chấp nhận mọi sai lầm, thiếu sót của họ mà không hề ca thán hay phàn nàn. Càng chung sống, bên nhau càng lâu chồng Ngọ càng trân quý, nuông chiều vợ. Thế nên, nửa đời còn lại Ngọ không cần phải trưởng thành vì đã có cây tùng cây bách để tựa nương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.