3 con giáp chỉ đợi đến tháng 11, vì họ sẽ may mắn hết phần thiên hạ, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, tiền bạc dư dả

Cũng tương tự như tuổi Thìn, tuổi Mùi cũng có một năm 2022 nhiều may mắn trong sự nghiệp. Với sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh tế mà đa số người tuổi Mùi đều sở hữu, họ thường đạt được nhiều thành công trong những công việc đòi hỏi sự trau chuốt, tính nghệ thuật cao.

Đặc biệt, tháng 11 là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ, và sẽ kết thúc vào cuối tháng. Từ tháng 12 trở đi, các cơ hội làm giàu sẽ ít hơn với tuổi Mùi và họ sẽ khó có cơ hội lật ngược tình thế nên người tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt được nhiều thành quả nhất có thể.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người sống ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng cũng khá lý trí và cẩn trọng. Họ có khả năng phân tích rất tốt, và thường rất chăm chỉ. Trong năm 2022, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhiều nhất vào giai đoạn đầu năm và cuối năm.

Đặc biệt, từ tháng 11 trở đi là lúc tuổi Tuất gặp thời đổi vận, nếu biết nắm bắt tốt có thể trở nên vô cùng giàu có.

Với những người đang có ý định thay đổi công việc hay bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mới thì rất nên hiện thực hóa ý tưởng, vì khả năng thành công rực rỡ là rất lớn. Với sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Tuất có thể tự tạo ra cho mình những bước ngoặt đáng nhớ vào dịp cuối năm trong chuyện tài vận.

Tuổi Thìn

Thìn và Hợi có mối quan hệ khá êm đẹp, nên năm 2022 cũng là một năm đầy may mắn của những người tuổi Thìn. Với sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá, đặc biệt là khi kết hợp làm ăn với người tuổi Thân hoặc tuổi Tý. Tuy nhiên, những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, chỉ cần bước qua tháng 11 này là mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ cũng sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều tin vui đến với họ vào dịp cuối năm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.