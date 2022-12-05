3 con giáp 'cầu được ước thấy' trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12): Tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, trăm sự thuận lợi sắm nhà sang, mua xe xịn, giàu có nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 11:07

Bước qua vào thời điểm này, 3 con giáp sau được xua đuổi vận đen tháng trước, may mắn tìm đến trước cửa.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

3 con giáp 'cầu được ước thấy' trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12): Tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, trăm sự thuận lợi sắm nhà sang, mua xe xịn, giàu có nhất một vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

3 con giáp 'cầu được ước thấy' trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12): Tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, trăm sự thuận lợi sắm nhà sang, mua xe xịn, giàu có nhất một vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. 

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

3 con giáp 'cầu được ước thấy' trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12): Tài lộc như vũ bão, làm ăn thuận lợi, ‘may mắn rải đầy sân’, trăm sự thuận lợi sắm nhà sang, mua xe xịn, giàu có nhất một vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm

Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm

Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp được nhận phước lành. Từ nay tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, tương lai hứa hẹn những bước tiến lớn về sự nghiệp.

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