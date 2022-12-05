Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 10:58

Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp được nhận phước lành. Từ nay tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, tương lai hứa hẹn những bước tiến lớn về sự nghiệp.

 

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, việc làm của người tuổi Tý trở nên hanh thông và thuận tiện vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều thời cơ cho bản mệnh cải tiến, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào tháng này.

Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt có Tam Hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tài lộc dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão dũng cảm và mạnh mẽ. Họ có một nghị lực kiên cường, dù gặp phải thất bại cũng sẽ tự động viên mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc. Người tuổi này có đầu óc linh hoạt, lại chăm chỉ chịu khó nên nhất định sẽ làm nên thành quả tốt, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Đúng 2h khuya Thứ 3 ngày 6/12 'Thần Phật ban phước', 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà không ngừng, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hạnh phúc êm ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp này sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, người tuổi Mão vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những chú Mèo.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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