3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói vào cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 06:40

Lời khuyên dành cho những con giáp dưới đây là nên cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có.

 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ mạnh mẽ, cá tính, thông minh, trong đó nổi bật chính là tính cách thẳng thắn của mình. Con giáp này có sao nghĩ vậy, không vòng vo câu nệ. Chính vì sự thẳng thắn này mà nhiều người không hài lòng về người tuổi Ngọ mặc dù trong tâm Ngọ chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói vào cuối tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào cuối tuần cho biết, nếu muốn phát triển bản thân, có điều tốt đẹp trong các mối quan hệ của mình cũng như trong công việc, Ngọ nhất định phải biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Đừng hơi một tí là nóng nảy, khó chịu, bực bội, thích xen vào chuyện của người khác. Tránh được gì thì nên tránh đặc biệt những câu nói động chạm tới tự ái của đối phương. Thị phi từ miệng mà ra, tuổi Ngọ nhất định phải nhớ chuyện này để tránh tự gây họa cho mình.

Tuổi Thân

Hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong cuối tuần khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói vào cuối tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Vào thời gian này, cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn. Nếu có ai đó có ý định vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hiểu rõ đó là ai để tránh trường hợp tiền một đi không trở lại.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn sẽ gặp phải muôn vàn trắc trở trong cuối tuần này. Công việc có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn thất bát. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, chỉ khi dựa vào bản lĩnh và năng lực thì mọi khó khăn mới qua nhanh. 

3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói vào cuối tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung tài chính của con giáp này cũng không tốt hơn là mấy. Đồng tiền kiếm ra khá khó khăn, bản mệnh nhất định phải cảm thấy hài lòng chứ đừng tham lam. Vào thời gian này không mất tiền đã là chuyện may mắn lớn rồi, đừng ham tiền lớn mà bị lừa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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