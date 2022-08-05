3 con giáp bị vận xui đeo bám, vướng thị phi triền miên vào ngày mai 6/8/2022

Khi gặp rắc rối, bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, tránh ngại gian khổ nhất thời bởi điều này sẽ giúp bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Người làm nghề tự do có cơ hội hợp tác, mở rộng mối quan hệ, tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại dễ bất đồng. Dù có nóng nảy, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, khiến đối phương khó chịu.

Sự nghiệp của bạn bị xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này bởi chịu ảnh hưởng từ Thiên Quan và Thương Quan. Bạn dễ mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc có cách hành xử gây mất lòng cấp trên.

Ngày mai 6/8 đánh dấu sự biến động lớn trong công việc của người tuổi Tý. Đây là thời điểm mà họ sẽ phải bước sang những trang mới như chuyển việc, bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp. Song, nếu không tính toán kỹ, công việc của người tuổi Tý dễ bết bát, mất tiền và thất thu.

Chuyện làm ăn không tốt lắm, bạn cần bình tĩnh để chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để học tập, tích lũy, khảo sát thực tế. Trong chuyện tình cảm, bạn cần đặc biệt chú ý kẻo tình cảm rạn nứt, cả hai hãy trao đổi thẳng thắn với nhau, đôi bên cũng cần phải tin tưởng vào nhau hơn thay vì nghe người ngoài.

Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của người tuổi Tý trong thời gian sau này. Dù sự nghiệp có vài bước phát triển mới nhưng các dòng thu nhập của họ sẽ không có quá nhiều thay đổi, sự dư dả sẽ phụ thuộc vào mức độ cố gắng của bạn. Nếu người tuổi Tý chây ỳ, lười biếng và ỷ lại sẽ dễ gặp phải tình trạng thiếu hụt tiền bạc, nợ nần và mất đi khả năng độc lập tài chính. Mặt khác, người tuổi Tý cũng cần cân nhắc trước khi mua sắm lớn hoặc đầu tư cho vay trong ngày mai. Bởi lẽ nếu thiếu cẩn trọng, chủ quan và ỷ lại tuổi Tý sẽ dễ mất trắng, lâm vào nợ nần không lối thoát.

Nếu không tính toán kỹ, công việc của người tuổi Tý dễ bết bát, mất tiền và thất thu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp con giáp tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề. Các quyết định đều nằm trong tay bạn, chọn lựa thế nào là ở bạn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cứng nhắc quá, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn đấy.

Với người làm công ăn lương đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác, nhớ rằng việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai.

Có nhiều bất ổn, người độc thân thời gian này không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với các cuộc hẹn gặp với người khác giới. Có khi bạn không nên cố gắng gồng mình quá lên làm gì, hãy thoải mái nhé! Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Tuổi Ngọ dễ bị tổn thương, do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra, thời gian này vì lịch trình bận rộn nên bản mệnh thường xuyên phải đi ra ngoài lúc trời nóng nực, giữa nhiệt độ cao, dễ bị cảm nắng, gặp các chứng bệnh về da. Tuy nhiên, ở mặt nào đấy, không ít con giáp tuổi Ngọ đang cố duy trì lối sống lành mạnh, họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh nên tập trung cải thiện với hi vọng mình có thể sống lâu, gia tăng tuổi thọ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm