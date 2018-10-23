3 con giáp bị Thần Tài bám riết, đi theo phù trợ cả đời

May mắn trong tài lộc, cuộc sống tình cảm viên mãn chính là phúc phần mà top con giáp sau có được.

Càng khó khăn, thất bại Tuất càng khẳng định được tài năng, vị thế của mình. Sau 30 tuổi, Tuất sẽ hô mưa gọi gió, tiền chất đầy nhà. Nửa đời còn lại chỉ việc ăn sung mặc sướng, đếm tiền sái tay.

Tuất là con giáp mạnh mẽ, cá tính và cực kỳ thông minh. Họ luôn ý thức được việc phải nỗ lực hết mình để khiến cuộc đời mình tốt đẹp hơn, người thân sung túc, đủ đầy. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp họ đã có những bước đi chắc chắn, khôn ngoan, mang lại cho Tuất thành công vang dội.

Càng về hậu vận tài lộc của Sửu càng nở hoa, việc ở biệt thự, đi xe sang là chuyện hiển nhiên với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự khôn ngoan, chăm chỉ của người tuổi Sửu nổi tiếng đến mức nghe đến họ ai cũng thầm thán phục. Vì sẵn sàng chịu gian khổ, cực nhọc để đạt được những gì mình muốn nên Sửu không bao giờ hoang phí tiền bạc. Họ tiết kiệm, chi tiêu khoa học nên tiền đẻ ra tiền, kinh doanh một vốn bốn lời.

Càng về hậu vận tài lộc của Sửu càng nở hoa, việc ở biệt thự, đi xe sang là chuyện hiển nhiên với họ. Chưa kể, con giáp này sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, con cái hiếu thuận, công thành danh toại.

Đặc biệt, nếu sinh vào tháng giêng thì Tý chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, háu thắng lại có gan làm giàu nên Tý không ngại dấn thân, càng không e dè trước bất cứ thử thách nào của số phận nên càng ngày họ càng khẳng định được thành công của mình. Đặc biệt, nếu sinh vào tháng giêng thì Tý chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Cứ tháng 12 hàng năm, người tuổi Tý sẽ có vận may trời cho. Nếu không là khoản tiền lớn ập xuống đầu cũng là cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăm đại phát.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.