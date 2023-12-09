3 con giáp 'ấm túi' từ ngày 10/12 đến ngày 17/12: Tiền bạc rủng rỉnh dễ mua nhà to, làm chơi mà ăn thật, nhà cửa bề thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đã may mắn còn gặp nhiều quý nhân, no nê tiền của từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận từ ngày 10/12 đến ngày 17/12. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp. 

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Dần liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Con giáp hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

3 con giáp 'ấm túi' từ ngày 10/12 đến ngày 17/12: Tiền bạc rủng rỉnh dễ mua nhà to, làm chơi mà ăn thật, nhà cửa bề thế vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với những con giáp khác, tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, từ ngày 10/12 đến ngày 17/12 những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

3 con giáp 'ấm túi' từ ngày 10/12 đến ngày 17/12: Tiền bạc rủng rỉnh dễ mua nhà to, làm chơi mà ăn thật, nhà cửa bề thế vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, kiên nhẫn và luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà cuộc sống thăng hoa đủ đầy. So với những con giáp khác người tuổi Mùi rất điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp giàu có từ ngày 10/12 đến ngày 17/12. Dù vậy, đây không phải là con giáp tự cao mà xem thường người yếu thế. Họ sống hòa đồng, phấn đấu không ngừng nhưng cũng vì lợi ích của người khác mà sẵn sàng chịu thiệt.

Dù con giáp này sinh ra trong giàu có hay thiếu thốn thì trung vận vẫn suôn sẻ, sung túc. Những nỗ lực khi họ còn trẻ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi sẵn sàng ra tay cứu giúp những ai yếu thế hơn và biết học hỏi những điều tốt đẹp xung quanh. Tuổi Mùi sống hiền lành, chân thành nên luôn được bề trên chở che, nâng đỡ, vận may luôn tìm vào nhà.

3 con giáp 'ấm túi' từ ngày 10/12 đến ngày 17/12: Tiền bạc rủng rỉnh dễ mua nhà to, làm chơi mà ăn thật, nhà cửa bề thế vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo thập toàn thập vẹn, đi đến đâu thành công đến đó vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/12.

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