3 con giáp ai khổ mặc ai, trời sinh may mắn cùng đường cỡ nào cũng thoát được trong tháng 10 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 02/11/2020 17:18

Dưới đây là những con giáp may mắn chạm đỉnh, trời sinh có số giàu, cùng đường đến mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng trong tháng 10 Âm lịch.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn khá thông minh và nhanh nhẹn. Con đường tài lộc của bạn bùng nổ lớn, tha hồ tiêu xài không ngơi nghỉ. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, những nỗ lực cố gắng bao lâu nay được đền đáp xứng đáng.

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Thìn là con giáp may mắn chạm đỉnh trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của bạn được đẩy lên chạm đỉnh. Có nhiều cơ hội thăng tiến, con đường quan lộ rộng mở. Lương thưởng của bạn tăng lên gấp bội. Thời điểm này, bạn làm một tiêu mười, có thời gian du lịch giúp tinh thần vô cùng thoải mái.

Những khó khăn bao lâu nay của bạn được giải quyết êm đẹp. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm hoàng kim này. Lời khuyên cho bạn nên học cách lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ người khác để trau dồi kiến thức thêm cho mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn, tha hồ tiêu tiền trong thời điểm rực sáng này. Bạn vượt qua được khó khăn, thử thách của mình để vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên lường trước được những điều khó khăn đến với mình. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, phấn chấn hơn rất nhiều.

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Dậu đạt được nhiều thành tựu như ý - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Người độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, giải quyết được những khúc mắc trước đây.

Tuổi Hợi

Nhờ ý chí và sự quyết tâm, bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi sự tốt đẹp trong tháng 10 Âm lịch này. Công danh sự nghiệp của bạn trên đà phát triển, có nhiều bước tiến vượt bậc. Con đường thăng tiến của bạn sáng chói, được nhiều người công nhận.

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Hợi tiền bạc vượt lên chạm đỉnh, rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Nam tuổi Hợi được yêu mến, đi đến đâu là đào hoa nở rực đến đó. Nữ tuổi Hợi có nhiều thời gian tìm hiểu đối tượng mới nên cuộc sống vô cùng thú vị.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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