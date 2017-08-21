3 chàng giáp yêu chiều vợ ngút trời, phụ nữ lấy được sướng hơn tiên

Tâm linh - Tử vi 21/08/2017 00:18

Lấy được 3 chàng giáp này làm chồng, vợ sẽ được sống trong nhung lụa, hạnh phúc một đời.

Tuổi Mão

Vốn là người thông minh, khéo léo và tử tế nên người tuổi Mão chính là tấm chồng nhiều cô gái mơ ước. Chàng luôn tâm niệm, khi có sự nghiệp vững vàng chàng mới cưới vợ vì không muốn vợ mình phải chịu vất vả.

Trong tình yêu, chàng Mão một mực chung thủy. Nếu đã có được trái tim của chàng, bạn sẽ sở hữu nó mãi mãi. Khi làm chồng, chàng Mão không ngại việc chia sẻ việc nhà, phụ vợ chăm sóc con.

3 chàng giáp yêu chiều vợ ngút trời, phụ nữ lấy được sướng hơn tiên
Đứng đầu danh sách các chàng giáp yêu chiều vợ ngút trời chính là chàng Mão.

Tuổi Ngọ

Khác với vẻ ngoài bất kham, ưa mạo hiểm thường thấy. Trong tình yêu, chàng Ngọ ngọt ngào đến mức dù bạn có trái tim sỏi đã cũng phải tan chảy trước chàng.

Dù kiếm được nhiều tiền, là người có địa vị trong xã hội. Nhưng khi về nhà họ không nề hà việc rửa chén, giặt đồ cho người phụ nữ của đời mình. Chính sự yêu chiều, tận tụy và chu đáo của chàng khiến cho cuộc sống của vợ luôn hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tý

Là con giáp yêu chiều vợ con có tiếng, người tuổi Tý hội đủ những yếu tố để xứng danh anh chồng “soái ca”. Họ sống vô cùng thoải mái, tôn trọng cuộc sống cá nhân của vợ và đặc biệt không bao giờ có chuyện xem trong bạn bè hơn vợ con.

Vì yêu thương vợ con, họ không ngại khó ngại khổ, không ngừng cố gắng để vợ con có được một cuộc sống sung túc. Lấy người tuổi Tý, phụ nữ nắm chắc trong tay cuộc sống sung sướng viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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