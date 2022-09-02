3 cặp con giáp được xem là một "trời sinh một cặp", được ông tơ bà nguyệt se duyên vợ chồng từ trước, lấy nhau là hạnh phúc tột cùng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 04:32

Chuyện trăm năm hạnh phúc luôn là chuyện quan trọng nhất của mỗi người. Thế nên việc lựa chọn người bạn đời có hợp để cùng nhau đi đến "răng long đầu bạc" cũng quan trọng không kém. dưới đây là các cặp con giáp được xem là một cặp trời sinh, như duyên tiền định.

Cặp đôi Mão và Mùi

Cặp đôi Mão – Mùi chính là cặp đôi tương hợp nhất. Tính cách hai người khá tương đồng như ôn hòa, làm việc theo cảm tính, lãng mạn. Lúc mới gặp, Mão – Mùi đều có tình cảm tốt với đối phương, sau khoảng thời gian vừa đủ, dường như không có khoảng cách trong mối quan hệ của họ. Nếu có duyên trở thành vợ chồng, hai bên sẽ luôn cảm nhận tình yêu nồng thắm, cổ vũ lẫn nhau khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

3 cặp con giáp được xem là một 'trời sinh một cặp', được ông tơ bà nguyệt se duyên vợ chồng từ trước, lấy nhau là hạnh phúc tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Tỵ và Dậu

Cặp đôi Tỵ – Dậu rất thích hợp làm bạn đời của nhau. Đặc điểm của người tuổi Tỵ là thần bí, ổn trọng, tinh tế, rất cẩn thận khi đề cập đến vấn đề tình cảm, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của bản thân. Trong khi đó, mệnh chủ năm Dậu lưu tâm sự việc nhỏ nhặt, yêu cầu cao, có chút kén chọn. Khi cặp đôi này ở bên nhau sẽ phát triển theo chiều hướng: tình bạn – tình yêu – tình cảm vợ chồng.

3 cặp con giáp được xem là một 'trời sinh một cặp', được ông tơ bà nguyệt se duyên vợ chồng từ trước, lấy nhau là hạnh phúc tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Ngọ và Thân

Người tuổi Ngọ tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, nghị lực kiên cường, kết hợp với người tuổi Thân sắc sảo khôn khéo, nhanh nhẹn thông minh sẽ trở thành cặp đôi vô cùng hoàn hảo.

3 cặp con giáp được xem là một 'trời sinh một cặp', được ông tơ bà nguyệt se duyên vợ chồng từ trước, lấy nhau là hạnh phúc tột cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi này “phò trợ” lẫn nhau, tạo dựng cùng nhau cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý cản không kịp. Cặp đôi Ngọ và Thân được coi là “Ngọ Thượng Phong Hầu” tức là thăng quan, phát tài, nhờ vậy, cho đến đời con cháu của họ cũng vẫn có cuộc sống sung túc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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