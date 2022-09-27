3/9 Âm lịch, vận xui kết thúc, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, vượng khí dâng cao, sự nghiệp sáng sủa, tiền của đề huề, chỉ việc "nằm duỗi mà ăn", cuối tháng 9 Âm lịch mua biệt thự siêu xe, vạn sự bình an

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 19:08

Bước qua mùng 3 tháng 9 Âm lịch, các con giáp đổi vận đổi đời, vận đen "cuốn gói đi xa" nhờ có quý nhân phù trợ mạnh mẽ.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn là người làm việc có kế hoạch và thời gian cụ thể vì vậy rất được tín nhiệm bởi đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ vậy mà thành quả mà tuổi Tuất đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trong ngày mai, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn thời gian trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của họ. Từ lúc này, họ không những gặp được nhiều cơ hội mới giúp sự nghiệp phát triển, mà bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng rất phong phú và viên mãn. Trong khoảng thời gian này, lúc nào tuổi Tuất cũng gặp được may mắn, tuổi Tuất có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn vạn người mơ ước. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

3/9 Âm lịch, vận xui kết thúc, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, vượng khí dâng cao, sự nghiệp sáng sủa, tiền của đề huề, chỉ việc 'nằm duỗi mà ăn', cuối tháng 9 Âm lịch mua biệt thự siêu xe, vạn sự bình an - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Tuất vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có thể nói, không chỉ riêng ngày mai tới đây mà trong bất kỳ thời gian nào, tuổi Thân cũng luôn là con giáp được hậu thuẫn và chiếu cố nhiều nhất. Trời sinh tuổi Thân vốn đôn hậu, ôn hòa, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù trong hoàn cảnh nào. 

Ngày mai, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, họ không chỉ có những trải nghiệm thú vị trong tình cảm hôn nhân mà còn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Tài vận trong thời gian này tương đối vững vàng và ổn định, dự kiến sẽ sở hữu khối tài sản tương đối, làm tiền đề để nâng cao sự giàu có trong tương lai. Với tính cách hiền lành của tuổi Thân thì không phải lo lắng quá nhiều về quan hệ gia đình, họ luôn là người dĩ hòa vi quý và giữ gìn hạnh phúc tốt nhất. Đặc biệt, gia đình sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc nhất trong tháng. 

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Mão nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Mão thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Tử vi học có nói vào ngày mai, tuổi Mão sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Mão có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn. Đặc biệt, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

3/9 Âm lịch, vận xui kết thúc, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, vượng khí dâng cao, sự nghiệp sáng sủa, tiền của đề huề, chỉ việc 'nằm duỗi mà ăn', cuối tháng 9 Âm lịch mua biệt thự siêu xe, vạn sự bình an - Ảnh 2
Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Mão nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số liên tiếp 2 lần vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp của nả đầy nhà, ngủ trên "núi vàng", ngụp lặn trong "biển tiền", đắc tài đắc lộc đến hết năm

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Còn 3 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp bất ngờ "lội ngược dòng ngoạn mục", chuẩn bị đón tháng mới giàu sang phú quý.

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