21 ngày tới, những tuổi may mắn tài khoản rủng rỉnh, sự nghiệp chuyển mình đột phá, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 28/05/2021 00:01

Tử vi Tân Sửu cho hay, khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, bạc vàng tự tìm đến tận tay trong 21 ngày tới.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp ngoan cường, bản lĩnh lại độc lập tự cường. Họ chẳng sợ bị ai ức hiếp, cũng không lo bị hãm hại bởi đã va vấp nhiều, có kinh nghiệm sống đáng nể. Càng chí thú làm ăn, người tuổi Thìn càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy. 

Trong 21 ngày tới, sách tử vi chỉ rõ, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, Thìn sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Bước sang tháng 6/2021, Thìn gặp cơ hội may mắn liên tục, đường thăng tiến ngoạn mục, ai nhìn vào cũng phải hờn ghen với những gì Thìn đạt được.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những tháng đầu năm khá chật vật, mệt mỏi với vô số “tai bay vạ gió”. Đặc biệt, trong công việc có một chút áp lực, bị đối thủ chèn ép. Nhưng đó lại là động lực để tuổi Sửu tập trung hết sức lực vào công việc và chạm tay tới thành công. Theo tử vi 12 con giáp, trong nửa đầu tháng 6/2021, con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ngay chính Sửu cũng ngỡ ngàng.

Không chỉ vận tài lộc, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng đỏ chót như son. Mọi hiểu lầm, khúc mắc đều được giải quyết thấu đáo, cả hai bạn sẽ càng thêm thấu hiểu, gắn bó bền chặt, hạnh phúc êm đềm.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã là con giáp may mắn hơn người, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên, chính suy nghĩ đơn giản nên không ít lần Hợi bị cuốn vào thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đây là lý do vì sao dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng nửa đầu năm qua, người tuổi Hợi chẳng giữ lại được đồng nào.

Trong 21 ngày tới, nhờ có bề trên rót lộc vào nhà, Hợi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng về cuối năm, Hợi càng có cơ hội đổi vận, muốn nghèo cũng chẳng được. Tuy nhiên, Hợi được khuyên không nên nóng vội trong việc dùng tiền, hùn vốn làm ăn với người khác, đồng thời nên chú ý, cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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