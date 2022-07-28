2 ngày liên tiếp, 28, 29/7: Sao tốt chiếu mệnh, phật Bà ban phước lớn, 3 tuổi số mệnh dát vàng, lắm tiền nhiều của, sức khỏe dồi dào, tình tiền thăng hoa viên mãn

Tuổi Dậu là người chăm chỉ, siêng năng, dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ tốt, nhờ vậy mà cũng có được nhiều cơ hội để đổi đời. Họ cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió họ càng học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để thăng hoa sau này.

2 ngày liên tiếp, 28, 29/7, với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dậu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang vận “Tài Tinh Sinh, Phúc Lộc Vượng” nên thường được quý nhân phù trợ trong công việc và có được những cơ hội thăng tiến trong công việc. Thời gian 2 ngày liên tiếp 28, 29/7, do trực giảm nhạy cảm trời phú với việc kinh doanh nên người tuổi Thìn sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ.

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Ngoài ra, do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, cầu tài được tài, tài sinh tài phát, người tuổi Thìn lúc này như “hổ mọc thêm cánh” với nền tảng tài chính vững mạnh.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất, nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời.

Lại vốn tài giỏi thông minh, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

Ảnh minh họa

Theo tử vi, 2 ngày liên tiếp 28, 29/7, tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

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