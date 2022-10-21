2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), sung sướng tấm thân, 3 con giáp ‘mỏi tay vì vàng, nặng tay vì tiền’, ngồi trên chĩnh vàng sáng lóa, rộng đường thăng tiến, phước báu đuề huề

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 16:42

Tử vi 12 con giáp cho hay, 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), 3 con giáp ngày càng giàu sang, vận mệnh cát khí hanh thông, may mắn chưa từng thấy.

Tuổi Tỵ

Đối với mỗi người khác nhau, những chuyện họ cho là quan trọng, thiết yếu đều không giống nhau. Có người nghĩ rằng chuyện hôn nhân mới là chuyện quan trọng, có người thì thành công trong sự nghiệp mới là mấu chốt nhất.

Vốn là người thực tế nên người tuổi Tỵ thuộc danh sách con giáp đam mê kiếm tiền, đối với những người này, họ luôn tâm niệm, kiếm tiền mới là chuyện thiết thực nhất, những chuyện khác đều là gió thoảng mây trôi.

Họ luôn lo lắng đến việc tuổi trẻ không lo kiếm tiền, tích lũy thì đến thời điểm khó khăn xảy ra lấy gì để trang trải cuộc sống. Ví dụ như người nhà cần giúp đỡ một khoản tiền hay đột nhiên có người ngã bệnh, đột nhiên cần sửa sang, mua mới gì đó...

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), sung sướng tấm thân, 3 con giáp ‘mỏi tay vì vàng, nặng tay vì tiền’, ngồi trên chĩnh vàng sáng lóa, rộng đường thăng tiến, phước báu đuề huề - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10) con giáp tuổi Tỵ trong thời kỳ ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10) con giáp tuổi Tỵ trong thời kỳ ăn nên làm ra, họ có thể liều mạng kiếm tiền, tuyệt đối không để bị bất kỳ chuyện gì khác quấy rầy, phiền nhiễu bao gồm cả chuyện hẹn hò, yêu đương vì đối với họ đó là những việc cần đầu tư thời gian và công sức. Theo tử vi, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể được thăng chức tăng lương hoặc đạt lợi nhuận cao, mở ra nguồn thu nhập mới.

Tuổi Dần

Tuổi Dần trời sinh là những con người mạnh mẽ, độc lập, thông minh và luôn thể hiện phong thái của những người dẫn đầu. Khoảng thời gian giữa năm, tuổi Dần có họa tiểu nhân, thường gặp phải những chuyện không được như ý, song với bản lĩnh của mình, họ đã dễ dàng vượt qua những trở ngại này.

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc.

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), sung sướng tấm thân, 3 con giáp ‘mỏi tay vì vàng, nặng tay vì tiền’, ngồi trên chĩnh vàng sáng lóa, rộng đường thăng tiến, phước báu đuề huề - Ảnh 2

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói, 2 ngày này họ là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, tài chính dồi dào, công danh như ý, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ thì còn có thể trở nên giàu có bất ngờ.

Tuổi Thân

2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), những bạn nằm cuối cùng trong vòng tròn sinh mệnh sẽ có những ngày tháng vô cùng tươi đẹp và vui vẻ chờ đợi. Trong thời gian này, ánh mắt bạn sẽ luôn lấp lánh niềm vui và nét rạng rỡ trên khuôn mặt bạn sẽ lan tỏa niềm vui sang mọi người xung quanh bởi những gì bạn nhận được là quá đỗi tuyệt vời.

Bạn sẽ không phải bận tâm chút gì về công việc, tài chính cũng như chuyện tình cảm vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự đoán của bạn và thậm chí còn tốt đẹp hơn đến bất ngờ. Thời gian này mỗi phút giây đều sẽ mang đến cho bạn nguồn giá trị lớn lao và bạn sẽ cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ấy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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