Hỷ sự đến đúng ngày mai (21/10), phật bà dang rộng cánh tay, những con giáp được phúc lộc trời ban, tiền bạc đổ về, từ nay gia đình ấm êm, đón cuộc sống sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 23:11

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai (21/10) 3 tuổi này muốn gì có đó, phúc lộc trời ban không thiếu.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mùi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Đúng ngày mai (21/10), tuổi Mùi sẽ bất ngờ gặp được may mắn, thậm chí có người còn đổi đời.

Con giáp Mùi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Mùi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Mùi vẫn có quý nhân giúp đỡ. Vào đầu tuần mới này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió.

Hỷ sự đến đúng ngày mai (21/10), phật bà dang rộng cánh tay, những con giáp được phúc lộc trời ban, tiền bạc đổ về, từ nay gia đình ấm êm, đón cuộc sống sung sướng - Ảnh 1
Con giáp Mùi có cơ hội gặt hái vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

Tuổi Dậu

con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dậu không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Đúng ngày mai (21/10), phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn.

Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán. Tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn.

Hỷ sự đến đúng ngày mai (21/10), phật bà dang rộng cánh tay, những con giáp được phúc lộc trời ban, tiền bạc đổ về, từ nay gia đình ấm êm, đón cuộc sống sung sướng - Ảnh 2
Tuổi Dậu gặt cát khí. Ảnh minh họa: Internet

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, đúng ngày mai (21/10), đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi.

Trong ngày hôm nay, lục hợp còn che chở cho tuổi Sửu có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Vì thế hãy tự tin và chủ động hơn.

Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua dông bão thì tình cảm hai người lại càng bền chặt hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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