17 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp Thần Tài phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, phúc lộc đầy nhà, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 23:29

Vận trình tài lộc 17 ngày tới của 3 con giáp này vô cùng tươi sáng.

Tuổi Thìn

Tháng 2 vừa qua, tuổi Thìn cũng đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng với bản lĩnh tuyệt vời mà họ đã từng bước giải quyết được mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng để đón một năm mới trong tâm thế thoải mái, vui tươi.

Theo tử vi, 17 ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

17 ngày cuối tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp Thần Tài phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, phúc lộc đầy nhà, vạn sự hanh thông - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Tuổi Mùi

 

Vận trình tài lộc 17 ngày tới của con giáp này vô cùng tươi sáng. Bạn có thể tin tưởng nhiều hơn vào các quyết định của mình, không cần băn khoăn, do dự quá nhiều khi bắt tay vào các công việc trọng đại.

 

Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, nguồn thu nhập chính của bạn cũng tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ.

 

Tất nhiên, để có thể kiếm được một khoản dư dả như vậy, bạn phải tốn không ít sức lực. Con giáp này nên lập ra những kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện tuần tự, dù khó khăn xảy ra cũng không rơi vào cảnh hoang mang, bối rối.

 

Khi đồng tiền từ thu nhập chính dư dả, bạn mới nên nghĩ đến chuyện đầu tư hoặc phát triển nghề phụ. Quá trình làm ăn vẫn nên cân nhắc cẩn thận, nghe theo lời khuyên của người đi trước.

 

Tuổi Ngọ

17 ngày tới công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng 3 bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

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Từ khóa:   con giáp

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