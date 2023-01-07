15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần: 3 con giáp trúng số độc đắc, thêm hỷ thêm tài, giàu có nức tiếng, của cải bạt ngàn, tiền bạc sung túc

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 16:39

Trong 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần, 3 con giáp sau đây hưởng hết tinh hoa đất trời, giàu sang khó ai bì kịp... Bạn tuổi gì nhỉ?

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình trong thời gian 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần. Trong thời gian này, tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những thu lợi từ 1 nguồn đâu mà còn là nhiều nguồn thu khác nữa nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền tuy nhiên đổi lại thành quả vượt xa mong đợi thì còn gì bằng. Tuổi Sửu may mắn có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả tháng cơ đấy.

15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần: 3 con giáp trúng số độc đắc, thêm hỷ thêm tài, giàu có nức tiếng, của cải bạt ngàn, tiền bạc sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần, bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình. Dù là làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió đến ngỡ ngàng.

Tử vi cũng dự đoán, trong thời gian này sẽ là thời điểm mà tiền tài của tuổi Dần đạt đến cực đỉnh, bạn đụng vào việc gì cũng hái ra tiền, vận đỏ như son. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”.

15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần: 3 con giáp trúng số độc đắc, thêm hỷ thêm tài, giàu có nức tiếng, của cải bạt ngàn, tiền bạc sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự báo 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Người ta thường nói "đầu xuôi thì đuôi lọt" cho nên mở đầu năm mới may mắn thì cả năm cũng thong thả kiếm tiền, không cần lo nghĩ.

Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi. Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để làm thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần: 3 con giáp trúng số độc đắc, thêm hỷ thêm tài, giàu có nức tiếng, của cải bạt ngàn, tiền bạc sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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