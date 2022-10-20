10 ngày tới, vận trình của những con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng không phải lo

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 19:18

Tử vi trong 10 ngày tới, từ (22/10 - 31/10) cho biết, 3 con giáp gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, công việc được thuận lợi hanh thông hơn do đó nguồn thu tăng đáng kể.

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý thực sự rất đáng ngưỡng mộ trong thời gian này. Họ là những người nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Trong 10 ngày tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, công việc được thuận lợi hanh thông hơn do đó nguồn thu tăng đáng kể.

10 ngày tới, vận trình của những con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng không phải lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những việc Tý làm đều như ý, thành công. Sự viên mãn từ công việc chính và phụ khiến cho tài khoản của bạn thăng cấp liên tục, cũng nhờ thế tiền bạc đổ về chất đầy két sắt.

Với những người buôn bán, kinh doanh, sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Việc tuổi Tý cần làm lúc này chính là tỉnh táo để hưởng thụ lộc trời mà thôi.

Tuổi Thìn

Tử vi trong 10 ngày tới, từ (22/10 - 31/10) cho biết, đây là thời gian Thìn thu hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng.

Người làm công ăn lương có vận trình tương đối ổn định, dù sẽ có cơ hội được cấp trên chú ý nhưng rất khó nắm bắt được cơ hội thăng tiến nên cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân bạn nhé.

10 ngày tới, vận trình của những con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng không phải lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này càng vượt khó, vươn lên và trải qua nhiều chông gai thử thách thì càng gây dựng được sự nghiệp vững chắc.

Theo dự đoán, dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì, vị trí nào thì Thìn cũng sẽ tạo được cơ đồ lớn, tiền tài đếm không xuể.

Tuổi Tị

Tử vi trong 10 ngày tới, từ (22/10 - 31/10) cho biết, có Thực Thần che chở, người tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này có lộc lắm đấy nhé. Người làm ăn kinh doanh tự do, người làm công việc tiếp thị khách hàng được cát thần này phù trợ nên nhận được nhiều hợp đồng tốt, vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.

Còn với người làm công ăn lương, con giáp này luôn chăm chỉ làm việc, nhờ thế mà thành quả bạn đạt được là trái ngọt. Con giáp này không nề hà khó khăn, luôn kiên định với mục tiêu và kiếm được khoản tiền lớn bằng chính nỗ lực của mình.

10 ngày tới, vận trình của những con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng không phải lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ cổ vũ tuổi Tỵ dũng cảm bày tỏ tình cảm với người mình thương. Quý nhân mang duyên tình tới, nếu đã có người tâm đầu ý hợp thì bản mệnh chớ nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết, để đôi lứa sớm ngày chung đôi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp trong 2 tháng cuối năm sẽ lội ngược dòng: Thu nhập cao, tiền tài tăng ầm ầm, thời gian tới chỉ có cười không ngừng vì lộc lá đầy két, cuộc sống an nhàn , hạnh phúc

3 con giáp trong 2 tháng cuối năm sẽ lội ngược dòng: Thu nhập cao, tiền tài tăng ầm ầm, thời gian tới chỉ có cười không ngừng vì lộc lá đầy két, cuộc sống an nhàn , hạnh phúc

Tử vi dự báo, trong 2 tháng cuối của năm, 3 con giáp sẽ thăng tiến rõ rệt, được Thần Tài chỉ đường tha hồ đón tài lộc vào nhà.

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