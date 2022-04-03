10 ngày tới, tài vận bùng nổ, phú quý theo đến 3 đời, 3 con giáp VƯỢNG VẬN QUÝ NHÂN, đổi vận đổi đời, giàu sang hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 21:50

10 ngày tới, tài vận bùng nổ, phú quý theo đến 3 đời, 3 con giáp may mắn VƯỢNG VẬN QUÝ NHÂN, đổi vận đổi đời, giàu sang hạnh phúc.

Tuổi Tý

Nhờ có Tam Hợp giúp đỡ nên các kế hoạch của Tý tiến triển thuận lợi. Các mối quan hệ trở nên khởi sắc hơn. Một trong số đó trở thành quý nhân mang tới cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

10 ngày tới đây, con giáp may mắn làm công ăn lương có thể có tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

con giap may man 3
10 ngày tới đây, người làm công ăn lương có thể có tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hợp, Thân xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ Thân khi cần.

 

10 ngày tới đây, người làm kinh doanh nhờ có các mối quan hệ xã giao thuận lợi nên dễ dàng kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhờ danh tiếng vang xa nên Thân hợp tác thêm với nhiều khách hàng, đối tác mới.

con giap may man 2
Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hợp, Thân xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày tới, Dậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nhờ có cát tinh phù trợ nên Dậu nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra.

 

Các công việc liên quan đến đầu tư kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng kiếm được một khoản kha khá do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

con giap may man 1
10 ngày tới, Dậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0h ngày 4/4/2022, Tứ phương trưng BẠC VÀNG, THẦN TÀI trổ VẬN MAY, 3 con giáp không lo lắng sóng gió, đường công danh luôn có người nâng đỡ

Đúng 0h ngày 4/4/2022, Tứ phương trưng BẠC VÀNG, THẦN TÀI trổ VẬN MAY, 3 con giáp không lo lắng sóng gió, đường công danh luôn có người nâng đỡ

0h ngày 4/4/2022, Tứ phương trưng BẠC VÀNG, THẦN TÀI trổ VẬN MAY, 3 con giáp may mắn không lo lắng sóng gió, đường công danh luôn có người nâng đỡ

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 38 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 48 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn