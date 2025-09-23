10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 05:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cuộc đời sang trang, giàu có hết phần thiên hạ.

Con giáp tuổi Thìn 

Ngày này, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thìn, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày này chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, đây sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Thìn về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là người chân thành, thẳng thắn, cần cù, chăm chỉ và bền bỉ, tuổi Sửu từ lâu đã âm thầm tích lũy năng lượng. Và đến khoảng thời gian này họ sẽ bứt tốc mạnh mẽ, tài vận của họ bùng nổ mạnh mẽ như “đập nước xả lũ”, tiền về tới tấp không kịp đếm. Các cơ hội làm ăn lớn liên tục ập đến, tiền về như nước lũ.

Ngoài ra, tuổi Sửu còn có khả năng xoay chuyển tình thế cực nhanh, lại có tầm nhìn chiến lược – những ai đang khó khăn tài chính cũng có thể bất ngờ "lật kèo", từ nợ nần chuyển sang có dư. Đây là thời điểm lý tưởng để tái cấu trúc nguồn vốn, mua tài sản giá trị hoặc khởi đầu một hướng đi mới. Sửu hãy vững vàng để đón nhận chương mới cuộc đời đang ở ngay trước mắt nhé. 

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

