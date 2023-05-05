10 ngày tới (5/5 - 15/5), 3 con giáp này vận may như 'trút nước', Phật tổ chỉ điểm, phất lên như diều gặp gió

Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng biết cách quản lý, tích lũy tài sản nên sớm có của ăn của để.

Người làm kinh doanh được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký được nhiều hợp đồng. Dù thời gian gần đây, họ gặp nhiều khó khăn nhưng đến 10 ngày tới của tháng 5 này, cuộc sống của con giáp này sẽ may mắn, đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tỵ thật thà và đôn hậu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tỵ thật thà và đôn hậu có cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Có thế thượng phong, năm nay các bạn cầm tinh con Rắn nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu kiêu hãnh hơn, là con giáp kiếm tiền nhiều nhất, trong 10 ngày tới (5/5 - 15/5) ngày nào cũng có vận may, ai cũng có của, đáng để tự hào và nể phục, rất tự tin vào năng lực của mình, đời này sẽ có rất nhiều cơ hội làm giàu, về cơ bản họ có thể nắm bắt lấy chúng, sau đó làm giàu.

Người tuổi Sửu kiêu hãnh hơn, là con giáp kiếm tiền nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.