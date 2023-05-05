10 ngày tới (5/5 - 15/5), 3 con giáp này vận may như 'trút nước', Phật tổ chỉ điểm, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 15:29

Dù trước đó, 3 con giáp này gặp nhiều khó khăn nhưng 10 ngày tới, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp khởi sắc.

Tuổi Thìn

Người sinh năm Thìn tính tình hiền lành, hòa đồng nhất. Họ sống đơn giản, trung thực. Dù không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn nhưng con giáp này lại được yêu mến bởi tấm lòng tốt bụng, sống chân thành.

Con giáp này có vận quý nhân rất vượng nên khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ. Người tuổi này tính tình chu đáo, cầu toàn. Khi đã làm việc gì, họ sẽ làm thật cẩn thận, chỉn chu, tránh được những sai sót.

10 ngày tới (5/5 - 15/5), 3 con giáp này vận may như 'trút nước', Phật tổ chỉ điểm, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Người sinh năm Thìn tính tình hiền lành, hòa đồng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vào 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ có tài lộc tăng lên. Họ kiếm được nhiều tiền hơn qua công việc chính cũng như nghề tay trái.

Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng biết cách quản lý, tích lũy tài sản nên sớm có của ăn của để.

Người làm kinh doanh được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký được nhiều hợp đồng. Dù thời gian gần đây, họ gặp nhiều khó khăn nhưng đến 10 ngày tới của tháng 5 này, cuộc sống của con giáp này sẽ may mắn, đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tỵ thật thà và đôn hậu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

10 ngày tới (5/5 - 15/5), 3 con giáp này vận may như 'trút nước', Phật tổ chỉ điểm, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tỵ thật thà và đôn hậu có cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Có thế thượng phong, năm nay các bạn cầm tinh con Rắn nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu kiêu hãnh hơn, là con giáp kiếm tiền nhiều nhất, trong 10 ngày tới (5/5 - 15/5) ngày nào cũng có vận may, ai cũng có của, đáng để tự hào và nể phục, rất tự tin vào năng lực của mình, đời này sẽ có rất nhiều cơ hội làm giàu, về cơ bản họ có thể nắm bắt lấy chúng, sau đó làm giàu.

10 ngày tới (5/5 - 15/5), 3 con giáp này vận may như 'trút nước', Phật tổ chỉ điểm, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Người tuổi Sửu kiêu hãnh hơn, là con giáp kiếm tiền nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước

Đúng 2 ngày (10/5 - 11/5): 3 con giáp quơ tay là vớ được vàng, Thần Tài thả túi quà to, lộc vào như nước

Nhìn chung, vào hai ngày 10 và 11 tháng 5 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần.

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