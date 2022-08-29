10 ngày đầu tháng 8 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp có Thần Tài sát cánh, may mắn kề bên, tiền bạc bung cửa, kéo dài sự sung túc đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:26

Con giáp may mắn nào sẽ gặt hái nhiều tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 8 âm lịch?

Tuổi Tý

Tuổi Tý dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Theo tử vi, nửa cuối năm 2022 là thời gian rất may mắn và hanh thông của người tuổi Tý, và càng về cuối năm, đặc biệt là 10 ngày đầu tháng 8 âm thì họ càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, từ tháng 8 âm trở đi, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Tý chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

10 ngày đầu tháng 8 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp có Thần Tài sát cánh, may mắn kề bên, tiền bạc bung cửa, kéo dài sự sung túc đến hết năm - Ảnh 1
10 ngày đầu tháng 8 âm thì con giáp tuổi Tý càng dễ trở nên giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người cần mẫn, siêng năng và không bao giờ muốn nghỉ ngơi. Người tuổi Dậu không chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình mà còn luôn lo lắng cho gia đình và những người xung quanh. 

Tử vi học có nói do những người tuổi Dậu đã cố gắng, nỗ lực trong công việc và cuộc sống nên trong 10 ngày đầu tháng 8 âm lịch mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Vào những ngày này, có thể tuổi Dậu sẽ gặp chuyện không vui nhưng đừng vì thế mà buồn, vì chuyện này sẽ là bước đệm cho sự phát triển tuyệt vời trong năm. 

Theo tử vi dự đoán, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt cho công việc, từ đây tài vận cũng sẽ dồi dào hơn. Từ thời gian này trở đi, mọi nợ nần còn tồn đọng đều được giải quyết triệt để, không những thế họ còn cá kiếm được khoản tiền kha khá đủ để kinh doanh đầu tư. Dự kiến cuối năm, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ.

10 ngày đầu tháng 8 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp có Thần Tài sát cánh, may mắn kề bên, tiền bạc bung cửa, kéo dài sự sung túc đến hết năm - Ảnh 2
Trong 10 ngày đầu tháng 8 âm lịch mọi thứ đến với tuổi Dậu sẽ tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhìn chung, tuổi Sửu có con đường tài lộc khá thuận lợi, suôn sẻ trong 10 ngày đầu tháng 8 âm lịch. Tất nhiên, trong cuộc sống, bản mệnh không thể tránh khỏi những lúc phải đấu tranh vất vả nhưng mọi cố gắng của tuổi Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần con giáp này nỗ lực và không lùi bước, gian khổ sẽ sớm lùi về phía sau.

Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, tìm được cơ hội phát triển tốt, vận may ngập tràn, tài lộc không ngừng tăng. Nhờ mọi việc đều thuận lợi mà càng về cuối năm, tuổi Sửu càng gây dựng được cuộc sống thăng hoa viên mãn.

10 ngày đầu tháng 8 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp có Thần Tài sát cánh, may mắn kề bên, tiền bạc bung cửa, kéo dài sự sung túc đến hết năm - Ảnh 3
Tuổi Sửu có con đường tài lộc khá thuận lợi, suôn sẻ trong 10 ngày đầu tháng 8 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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