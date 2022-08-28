Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp giàu có tột đỉnh, tài - lộc song hành, vận khí khai thông, làm đâu thắng đó, ngủ êm ái trên đống tiền trong 7 ngày tới (29/8 - 4/9)

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 18:12

Trong số 12 con giáp có 3 con giáp này sẽ có mệnh giàu có, tiền bạc dư dả nhất.

Tuổi Mão

Bản tính của những người tuổi Mão thường khá cởi mở, hướng ngoại, xử lý mọi việc đều dứt khoát, quyết đoán, và có tính độc lập, tự chủ cao.

Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão có “Tài Tinh Đắc Địa”, xuất hiện nhiều cơ hội tốt có lợi cho sự nghiệp. Thêm vào đó, cung mệnh của người tuổi Mão xuất hiện cát tinh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộ mở rộng không ngừng. Bạn nên tích cực nâng cao khả năng của bản thân, nhất định sẽ thu về nhiều khoản bất ngờ. Nguồn tài chính sẽ luôn dồi dào cho đến hết năm nay, thậm chí sang cả những năm sau nữa.

Tuy nhiên cũng cần phải thận trọng khi lựa chọn đối tác, đừng chỉ nhìn vào tiền mà mất cảnh giác. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý vấn đề nhanh chóng của tuổi Mão.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp giàu có tột đỉnh, tài - lộc song hành, vận khí khai thông, làm đâu thắng đó, ngủ êm ái trên đống tiền trong 7 ngày tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão có “Tài Tinh Đắc Địa”, xuất hiện nhiều cơ hội tốt có lợi cho sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp cho biết, bước sang 7 ngày tới, sự nghiệp của những chú Trâu bắt đầu khởi sắc hơn. Không còn chịu sự kìm kẹp của tiểu nhân, bản mệnh nhận được nhiều cơ hội để khẳng định mình.

Đây là cơ hội hiếm có để con giáp này thể hiện được năng lực thực sự của mình và được cấp trên công nhận trở lại. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán, hãy chú ý hơn đến tiểu tiết, điều đó có thể giúp bạn nắm bắt được thời cơ quý báu và tránh được những sai lầm chết người.

Xét vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong thời gian này, bản mệnh có được những bước tiến khá tích cực trên chặng đường tìm kiếm tài lộc. Bản mệnh sẽ có được những cơ hội hợp tác lớn để tiến hành kinh doanh, khởi nghiệp.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp giàu có tột đỉnh, tài - lộc song hành, vận khí khai thông, làm đâu thắng đó, ngủ êm ái trên đống tiền trong 7 ngày tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 2
Bước sang 7 ngày tới, sự nghiệp của những chú Trâu bắt đầu khởi sắc hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người dễ dàng giành được thành công trong công việc nhất trong số 12 con giáp. Họ có tính cách chín chắn, điềm tĩnh và rất quyết đoán. Con giáp này cũng là người suy nghĩ thực tế, có dũng khí chiến đấu với khó khăn để mở đường cho mình tiến tới thành công.

Đúng 7 ngày tới, Dần được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên gặp được khá nhiều may mắn trong sự nghiệp, công danh. Họ làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Thời gian này sẽ giúp Dần có tiền tài dồi dài, tình duyên viên mãn. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm hạnh phúc với những chuyến du lịch đáng nhớ. Nhờ thế mà dần có tiềm lực hơn để phát triển, gây dựng cho mình sự nghiệp vững vàng và thành công.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp giàu có tột đỉnh, tài - lộc song hành, vận khí khai thông, làm đâu thắng đó, ngủ êm ái trên đống tiền trong 7 ngày tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới, Dần được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên gặp được khá nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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