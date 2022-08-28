Từ ngày mai, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp may mắn nhân đôi, làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền đến liền tay, nhà đẹp, xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 18:37

Đây đích thị là 3 con giáp "một bước lên mây", giàu có tột đỉnh.

Tuổi Tuất

Bản chất của người tuổi Tuất rất hiền lành, ăn ở tốt nên có nhiều người âm thầm giúp đỡ, nhờ thế dù có biến cố đến mấy cũng tai qua nạn khỏi. Trong thứ Hai ngày 29/8/2022, nhìn chung vận tài lộc của tuổi Tuất khá ổn định, đặc biệt là đầu ngày, công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua sẽ được đền đáp. Rất có thể trong ngày này, bạn sẽ có cơ hội được đi xa nên cần chú ý sức khỏe.

Công việc ổn định, bản mệnh sẽ như chuột sa chĩnh gạo, nằm ngửa mà ăn, an nhàn thụ lộc nhờ trời Phật chiếu cố hết lòng. Tình duyên của Tuất cũng sẽ khởi sắc lên đáng kể. Thứ gì cũng cần bồi dưỡng nên hãy chú ý một chút tới nửa kia của mình nhé. 

Từ ngày mai, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp may mắn nhân đôi, làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền đến liền tay, nhà đẹp, xe sang chờ sẵn - Ảnh 1
Trong thứ Hai ngày 29/8/2022, nhìn chung vận tài lộc của tuổi Tuất khá ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi thứ Hai ngày 29/8/2022 của 12 con giáp cho biết, sự nghiệp của người tuổi Thân vẫn khá suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh tìm được mối đầu tư như ý, thu lại lợi nhuận khả quan. Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Tài lộc của người tuổi Thân có bước chuyển biến tích cực trong thời gian này. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, buôn bán sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Bản mệnh được Thần Tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó.

Người làm đầu tư, kinh doanh được Thần Tài chiếu cố nên tìm được mối đầu tư như ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn sẽ phải làm việc, phải bỏ công sức của mình ra, nhưng với mức lợi nhuận thu về sau đó thì bạn thấy hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đã làm.

Từ ngày mai, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp may mắn nhân đôi, làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền đến liền tay, nhà đẹp, xe sang chờ sẵn - Ảnh 2
Theo tử vi thứ Hai ngày 29/8/2022 của 12 con giáp cho biết, sự nghiệp của người tuổi Thân vẫn khá suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này là người tỉ mỉ, biết tính toán cẩn trọng trước sau. Trong công việc, họ khá cẩn thận nên hiếm khi gặp phải sai sót gì quá lớn, song tính cách đó khiến họ không dám mạo hiểm, cũng không dám nắm lấy những cơ hội phát triển cho mình.

 

Tuy nhiên, nhờ có tài quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý nên sau thời gian chăm chỉ tiết kiệm, hạn chế tiêu pha lãng phí, họ cũng đã có cho mình một khoản kha khá, dự đoán phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi thứ Hai ngày 29/8/2022 có nói, Tý dù làm công hay làm chủ cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son. Họ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân. Đặc biệt, Tý sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu có nhất đời chỉ sau một đêm.

Từ ngày mai, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp may mắn nhân đôi, làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền đến liền tay, nhà đẹp, xe sang chờ sẵn - Ảnh 3
Thứ Hai ngày 29/8/2022 có nói, Tý dù làm công hay làm chủ cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua đêm nay, 28/8: top 3 con giáp có vận may vận vào người, vận trình hanh thông, sống trong sung sướng, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Qua đêm nay, 28/8: top 3 con giáp có vận may vận vào người, vận trình hanh thông, sống trong sung sướng, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Qua đêm nay, chỉ cần nắm bắt cơ hội, 3 con giáp này sẽ thành công bất ngờ, giàu có cuối năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang 12 con giáp 3 con giáp con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia