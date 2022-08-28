Qua ngày Trung Thu: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh, 'Tài Tinh Đắc Địa', xuất hiện nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, tiền ùn ùn chui vào túi, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 18:47

Đây là 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất sau ngày Trung Thu.

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Mùi sinh ra đã có số mệnh may mắn hơn người. Luôn được quý nhân trợ giúp lúc khó khăn.

Năm nay người tuổi Mùi bước vào cục diện “Thực Sát Sinh Tài”, nên thu nhập tăng lên so với năm ngoái. Qua ngày Trung Thu là thời điểm vàng của người tuổi Mùi, mọi mặt trong cuộc sống đều suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa, được cấp trên đánh giá, trọng dụng nên việc tăng lương, tăng thưởng là điều ắt sẽ xảy ra. Khoảng thời gian này, bạn cũng nên cân nhắc cơ hội để đầu tư kinh doanh nhất định sẽ thu về nhiều tài lộc.

Về tình cảm lứa đôi, người độc thân đang có trạng thái tình cảm khá ổn định, bạn có thể suy tính đến chuyện tiến xa hơn, xác lập mối quan hệ lâu dài. Các bạn đang yêu có những ngày tháng ngọt ngào, gắn bó bên nhau.

Qua ngày Trung Thu: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh, 'Tài Tinh Đắc Địa', xuất hiện nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, tiền ùn ùn chui vào túi, sống đời giàu sang - Ảnh 1
Qua ngày Trung Thu là thời điểm vàng của người tuổi Mùi, mọi mặt trong cuộc sống đều suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thìn qua ngày Trung Thu sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở trong công việc. Những kế hoạch của bạn được triển khai thuận lợi, hầu như không có khó khăn gì đáng kể.

Thời gian này, tuổi Thìn sẽ giành lại được thế mạnh về tài lộc của mình. Đặc biệt, tiền kiếm được trong thời gian này chủ yếu nhờ may mắn hoặc nghề tay trái mà ra, càng ngày càng sẽ có thêm càng nhiều cơ hội.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, lợi nhuận thu về gấp đôi gấp ba so với bình thường. Chuyện hợp tác kinh doanh suôn sẻ, có thể tiến hành đầu tư để sinh lời. Song những chú Rồng cần thận trọng khi tìm kiếm đối tác, lựa chọn cẩn thận người đáng tin cậy để tránh tình trạng bị lợi dụng, bị lừa gạt hay “lật kèo” ngay phút cuối.

Qua ngày Trung Thu: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh, 'Tài Tinh Đắc Địa', xuất hiện nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, tiền ùn ùn chui vào túi, sống đời giàu sang - Ảnh 2
Qua Trung Thu, tuổi Thìn sẽ giành lại được thế mạnh về tài lộc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ ngay từ khi còn trẻ rất biết tính toán cho tương lai, cũng chăm chỉ cần cù, dốc hết sức mình để gây dựng sự nghiệp. Tuy họ không có tầm nhìn xa trông rộng song cái mà họ có nhiều và luôn sẵn đó là tinh thần kiên trì, cần cù, dám vì công việc mà lăn xả, dám chịu khó chịu khổ, không dễ dàng khuất phục trước khó khăn mà ngược lại, còn dám đạp lên khó khăn mà tiến bước. 

Có điều, cũng chính vì tầm nhìn hạn hẹp mà khi còn trẻ, họ không có được nhiều cơ hội phát triển. Thời gian dần trôi, người tuổi Ngọ ít nhiều cũng chín chắn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, nhờ thế mà con giáp này qua ngày Trung Thu phát tài phát lộc, đổi vận hơn người.

Qua ngày Trung Thu: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh, 'Tài Tinh Đắc Địa', xuất hiện nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, tiền ùn ùn chui vào túi, sống đời giàu sang - Ảnh 3
Con giáp tuổi Ngọ qua ngày Trung Thu phát tài phát lộc, đổi vận hơn người. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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