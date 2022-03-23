10 ngày đầu tháng 4 (1-10/4): Những con giáp VƯỢNG SẮC, tiền tài đếm NGẬP MẶT, ôm khối tài sản KHỦNG vẫn không hết tay

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 16:30

Cùng điểm mặt các con giáp được quý nhân phù trợ tiền tài vượng sắc, cuộc sống bình an trong 10 ngày đầu tháng 4 nhé!

Tuổi Dần

10 ngày đầu tháng 4 (1-10/4): Những con giáp VƯỢNG SẮC, tiền tài đếm NGẬP MẶT, ôm khối tài sản KHỦNG vẫn không hết tay - Ảnh 1

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, khảng khái, dám nghĩ dám làm.

Trong công việc, bạn giàu nghị lực, luôn cố gắng vươn lên và không chịu khuất phục trước mỗi khó khăn.  Người tuổi Dần thường đóng vai trò trụ cột trong cơ quan, tổ chức. Vị trí của bạn rất khó có thể thay thế. Trải qua nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu lập nghiệp, sau năm 35 tuổi, sự nghiệp của người tuổi Dần mới dần ổn định. Năm 2022 cũng là thời điểm sự nghiệp của người tuổi này đạt đến độ chín.

10 ngày đầu tháng 4, con giáp này nhận được cơ hội để phát huy khả năng của mình. Lúc này, bạn cần mạnh dạn hơn nữa để chớp lấy cơ hội, nêu ra ý tưởng và thể hiện được khả năng của bản thân. Người tuổi Dần làm kinh doanh cũng cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội góp vốn đầu tư kinh doanh. Trong tháng này, sẽ có quý nhân tin tưởng, đầu tư vốn làm ăn với bạn. Người tuổi Dần còn đi học thì học hành tấn tới, đạt được thành tích cao.

Tuổi Mùi

Năm 2022, vận số người tuổi Mùi như 'cá gặp nước', có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt là khoảng thời gian 10 ngày đầu của tháng 4 tới đây, cơ hội thăng tiến và tiền bạc sẽ liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Bạn sẽ có thu nhập tăng cao với quý nhân phù trợ. Thành công nằm trong tầm tay nếu bạn có kế hoạch bắt đầu một điều gì đó mới hoặc đầu tư vào các dự án kinh doanh.

Người tuổi Mùi hòa đồng có thể dễ dàng gặp gỡ đối tác cùng chí hướng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hãy tương tác nhiều hơn nếu chưa chắc chắn về đối tác tiềm năng.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn hiền lành, sống tình cảm và luôn biết giữ quan hệ tốt với những người xung quanh. Đa số những người tuổi Mão đều sinh trưởng trong gia đình bình thường, nhưng nhờ tính cách tuyệt vời mà họ được mọi người yêu mến, gặp chuyện gì khó khăn cũng có quý nhân cứu giúp. Trong cuộc sống, người tuổi Mão không mưu cầu sự giàu có nhưng họ lại được thượng đế ban tặng cho nhiều cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mão thường công thành danh toại, tình tiền viên mãn. 

10 ngày đầu tháng 4 (1-10/4): Những con giáp VƯỢNG SẮC, tiền tài đếm NGẬP MẶT, ôm khối tài sản KHỦNG vẫn không hết tay - Ảnh 2

Trời sinh những người tuổi Mão vốn hiền lành, sống tình cảm và luôn biết giữ quan hệ tốt với những người xung quanh.

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022 này, tuổi Mão là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Năm ngoái khó khăn thế nào không biết nhưng năm nay thật sự sẽ tìm được cơ hội để đổi đời. Đặc biệt. vào 10 ngày đầu của tháng 4 này, công việc tuổi Mão có nhiều khởi sắc, những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương và thăng chức. Vào nửa cuối năm 2022 này, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước sang trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn, thậm chí có người còn đổi đời phát tài. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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