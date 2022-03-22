Làm việc GIỎI GIANG, ngoại giao XUẤT SẮC, có cơ hội THĂNG CHỨC, được sếp TÍNH NHIỆM hết mức trong năm Nhâm Dần 2022 của những con giáp NỮ CƯỜNG

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 21:20

Cùng điểm xem những gương mặt con giáp nữ được sếp tín nhiệm trong công việc và có khả năng thăng quan tiến chức trong năm 2022.

Tuổi Hợi

Năm 2022 là năm vô cùng thuận lợi của tuổi Hợi nhất là những người là nữ nhi. Con giáp này thông minh nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe, có tài ngoại giao nên có vô cùng nhiều mối quan hệ tốt, tri kỉ. Những người này sẵn sàng tương trợ, dốc lòng dốc sức vì bạn. Trong năm 2022, con giáp này gặp được cấp trên tốt bụng, biết trọng dụng nhân tài nên đã trao cho bạn nhiều cơ hội để thăng chức.

Làm việc GIỎI GIANG, ngoại giao XUẤT SẮC, có cơ hội THĂNG CHỨC, được sếp TÍNH NHIỆM hết mức trong năm Nhâm Dần 2022 của những con giáp NỮ CƯỜNG - Ảnh 1

Năm 2022 là năm vô cùng thuận lợi của tuổi Hợi nhất là những người là nữ nhi.

Tiền bạc hanh thông, công việc kinh doanh riêng cũng khá thuận lợi, con giáp này thuận đà thăng tiến, tiền vào như nước, có tiền có quyền khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi nổi tiếng tốt bụng, hiền lành, siêng năng, tận tâm và có thái độ tích cực trong công việc. Đó là lý do họ luôn được các cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Mùi, đặc biệt là phái nữ, có trí tuệ cảm xúc cao, thân thiện với mọi người và có quan hệ xã hội tốt. Họ thích giúp đỡ người khác và thích tham gia các hoạt động xã hội. Họ còn là người đa tài, đa năng, sẵn sàng đóng góp cho công ty. Với "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", họ sẽ được lãnh đạo coi trọng, ưu ái cất nhắc trong năm nay.

Tuổi Mão

Mão may mắn hơn người vì tính tình ôn nhu, hiền lành, tốt bụng. Đi đâu Mão cũng gặp được người tri kỉ, hết lòng vì mình bởi bạn cũng luôn hết mình vì ngườ khác. Con giáp này là nữ sang năm Tân Sửu gặp được đại gia, người này hết lòng yêu thương, trân trọng bạn, giúp bạn hết mình. Có được tình yêu viên mãn, có được sự nghiệp hanh thông, đích thị là một năm đầy thành công với tuổi Mão.

Làm việc GIỎI GIANG, ngoại giao XUẤT SẮC, có cơ hội THĂNG CHỨC, được sếp TÍNH NHIỆM hết mức trong năm Nhâm Dần 2022 của những con giáp NỮ CƯỜNG - Ảnh 2

Mão may mắn hơn người vì tính tình ôn nhu, hiền lành, tốt bụng.

Là nữ nhân nhưng Mão không bao giờ sợ thua thiệt ai cũng không sợ khó sợ khổ. Con giáp này chính là quý nhân của người khác, đi đến đâu cũng mang lại tài lộc cho người thân của mình. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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