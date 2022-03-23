Mệnh vượng PHU vượng TỬ, lấy chồng ĐẠI GIA, con cái HIẾU THUẬN, cuộc sống AN NHÀN HƯỞNG THỤ là đặc điểm của 3 con giáp được Thần Phật ƯU ÁI

Trong số những con giáp, tuổi Ngọ là con giáp khó nắm bắt được cảm xúc nhất. Mặc dù bề ngoài là người thoải mái, dễ chịu nhưng tuổi Ngọ sống nội tâm và ít khi thể hiện tình cảm của mình. Tuổi Ngọ là người quyết đoán nên họ làm gì cũng rất rõ ràng và tạo được cảm giác an toàn cho người khác.

Tuổi Ngọ là người quyết đoán nên họ làm gì cũng rất rõ ràng và tạo được cảm giác an toàn cho người khác.

Bất kể là ai, chỉ cần là người mà tuổi Ngọ yêu thương, họ sẽ toàn tâm toàn ý và luôn đem đến những điều tốt đẹp cho họ. Trời sinh tuổi Ngọ là người thích tự do, cởi mở và sáng tạo, họ luôn làm mọi việc với tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng. Sau khi kết hôn, những người tuổi Ngọ lại càng được trời ban nhiều phúc đức, đặc biệt là số mệnh vượng phu, có khả năng giúp chồng gầy dựng sự nghiệp thịnh vượng rực rỡ. Bên cạnh đó, hậu vận con cái đều thành đạt, tài giỏi.

Tuổi Mùi

Nữ tuổi Mùi là những người rất tốt bụng. Trong nhà có người tuổi này thì các thành viên thường hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Nữ tuổi Mùi thường lạc quan, yêu đời, sống tích cực. Con cái của họ cũng được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp đó nên dễ dàng gặt hái được thành công trong tương lai.

Mặc dù nhiệt tình, năng động nhưng nữ tuổi Mùi hay thẳng tính nên đôi khi dù bận rộn nhưng kết quả không được như mong muốn. Mặc dù vậy không khó khăn nào có thể khiến Mùi nản lòng dừng lại. Con cái của họ cũng thừa hưởng ý chí không thể bị đánh bại này.

Khi còn trẻ nữ tuổi Mùi mang nhiều phúc khí, cuộc sống sung túc, dễ gặp quý nhân. Họ là niềm tự hào trong mắt cha mẹ, được chồng yêu thương chiều chuộng, con cái hiếu thảo hết mực.

Tuổi Hợi

Nữ tuổi Hợi gần như sẽ không gặp phải sóng gió nào lớn trong cuộc đời. Họ trời sinh đã có cuộc sống ổn định, không cần lo toan, có thể tìm được công việc mình thích ngay khi còn trẻ, sau đó là kết hôn với người mình yêu. Họ sẽ sống một đời hạnh phúc, vui vẻ, có thể không giàu sang phú quý nhưng chắc chắn sẽ rất bình yên.

Nữ tuổi Hợi gần như sẽ không gặp phải sóng gió nào lớn trong cuộc đời.

Con gái sinh vào năm Hợi còn rất giỏi tận hưởng cuộc sống. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt bình thường đều có thể trở nên đặc biệt trong mắt họ. Bản thân họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực nên dễ lan tỏa cảm xúc này đến những người xung quanh. Nửa quãng đời về sau, họ sẽ có con cháu đề huề, sum vầy, hiếu thảo. Không khí trong gia đình luôn đầm ấp, hòa thuận khiến người khác cũng phải ghen tị.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.