Trong 9 ngày tới, từ bàn TAY TRẮNG gây dựng nên CƠ ĐỒ TIỀN TỶ, đầu tư đầu lời đó, thu về BỘN TIỀN của các con giáp được THẦN TÀI gõ cửa

Khoảng thời gian trước đây, nếu tuổi Mão gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, công việc không được như ý muốn nên tiền lương cũng giảm sút thì 9 ngày tới đây, vận thế của họ đã có những bước chuyển đáng kể.

Họ luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với thử thách, đồng thời không ngừng tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực hết mình nên Thần Tài đã xuất hiện và mỉm cười với họ.

Trong 9 ngày tới, tuổi Mão cơ hội thăng quan tiến chức.

Nhờ có công sức bỏ ra suốt bao lâu nay mà sự nghiệp của con giáp này sẽ có những bước tiến nhanh vùn vụt, chuyện nhận được tiền thưởng hay thăng chức, tăng lương đã chẳng còn xa ngoài tầm với.

Tuổi Ngọ

9 ngày tới tuổi Ngọ được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra, làm đâu thắng đấy, nhất là những bạn làm kinh doanh, dịch vụ. Tuổi Ngọ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình rất tốt, hôm nay hoàn thành việc sớm để về nghỉ ngơi.

Nhưng Tỷ Kiên lâm vận nên cẩn thận anh chị em trong nhà không hòa thuận, hay cãi nhau. Trong chuyện tình cảm, nếu đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó đạt được ý nguyện, nhất là hội độc thân.

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tiền bạc đi lên hơn mọi ngày. Bạn cần chú tâm tới bản thân nhiều hơn, tự thưởng cho mình những món quà nhỏ vì bạn hoàn toàn xứng đáng có được nó

Tuổi Sửu

Trong 9 ngày tiếp theo, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Sửu chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Trong 9 ngày tiếp theo, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới.

Chưa hết, tuổi Sửu còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Sửu chỉ cần con giáp này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!