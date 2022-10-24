10 ngày đầu tháng 11 dương lịch: Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp lộc tài tăng tiến, “vươn mình” nhận lộc, đếm tiền sái tay

Người tuổi Tý hiền lành, trung thực, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thời gian trước đây do bị hung tinh áp chế nên vận thế trắc trở, tài vận không tốt. Bước vào tháng 8/2018, do cung tài bạch có “Tài Hỉ Quý nhân” và “Thiên Hỉ Quý nhân” tương trợ, nên “thời vận hỏa vượng”, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều, tin vui tới tấp bay đến.

Tài vận của người tuổi Tý trong tháng này vô cùng vượng phát, không những có thêm vô số khoản thu từ nguồn thu chính mà việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù cho con giáp này. Người tuổi Tý đã có thể tận hưởng cuộc sống sung túc giàu sang.

Tử vi dự báo, người tuổi Dậu trong 10 ngày đầu tháng 11 dương lịch đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp được cấp trên đánh giá cao bởi không phải ai cũng có thể tập trung làm việc cao độ. Đặc biệt, trong thời gian này, những ai buôn bán, kinh doanh ẽcó cơ hội cải thiện doanh thu. Bản mệnh nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, đón đầu xu hướng, bán ra các sản phẩm nổi bật nên thu lời khá cao.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể Bản mệnh hòa nhã, cùng kết hợp với mọi người. Cách trò chuyện của bạn cũng ổn hơn, tinh tế và lịch sự hơn, nên tránh nhắc tới những vấn đề nhạy cảm.

Tuổi Thân

Những con giáp tuổi Thân sẽ trải qua những chuỗi ngày ăn mừng do mọi ước mơ và mong muốn đều đạt được. Giai đoạn 10 ngày đầu tháng 11 dương lịch được xem là giai đoạn hoàng kim với tài vận của những con giáp này. Những người cầm tinh con khỉ sẽ được các quý nhân phù trợ, công việc cũng vô cùng suôn sẻ. Thậm chí những con giáp tuổi Thân cũng sẽ trúng mánh lớn và kinh doanh sẽ có nhiều thuận lợi, tăng theo cấp số nhân.

Đối với những người làm văn phòng thì những con giáp này cũng sẽ được thưởng nóng khi thu nhập vượt hẳn so với mong đợi. Thậm chí ở những công việc tay trái, nghề phụ cũng giúp những con giáp này hốt bạc. Các khoản tiền liên tục đổ về tài khoản giúp cho tiền tài của những con giáp này trong tháng tư sẽ vô cùng dồi dào.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.