10 ngày cuối cùng của tháng 10 (22/10 - 31/10), Thần Tài gọi tên, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số đặc biệt 2 lần liên tiếp, từ đây "một tay hốt vàng, một tay đón lộc", chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:59

10 ngày cuối cùng của tháng 10, các con giáp sau may mắn trúng số 2 lần liên tiếp, tháng 11 giàu sang, tháng 12 đón Tết tưng bừng. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Hợi thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Hợi có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Hợi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 10 ngày cuối cùng của tháng 10 này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Hợi còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

10 ngày cuối cùng của tháng 10 (22/10 - 31/10), Thần Tài gọi tên, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số đặc biệt 2 lần liên tiếp, từ đây 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', chuẩn bị đón Tết tưng bừng - Ảnh 1
Trời sinh những người tuổi Hợi sống lạc quan, yêu đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, vào 10 ngày cuối cùng của tháng 10, người tuổi Thìn cực kì vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được mọi người giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Thìn cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Thìn có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

10 ngày cuối cùng của tháng 10 (22/10 - 31/10), Thần Tài gọi tên, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số đặc biệt 2 lần liên tiếp, từ đây 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', chuẩn bị đón Tết tưng bừng - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

10 ngày cuối cùng này là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mão, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Mão sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, người tuổi Mão có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Mão là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Mão cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (22/10), Thần Tài mở rộng cửa kho vàng đón chào, "tiền nhiều như nước, lộc nhiều như mưa", của nả đầy nhà, đón ngày cuối tuần rộn ràng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (22/10), Thần Tài mở rộng cửa kho vàng đón chào, "tiền nhiều như nước, lộc nhiều như mưa", của nả đầy nhà, đón ngày cuối tuần rộn ràng

3 con giáp sau vào ngày mai giàu sang nhờ trúng vé số đổi đời, chuẩn bị sắm sửa đón Tết tưng bừng rực rỡ. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

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