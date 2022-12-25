Sự nghiệp tương đối ổn định giúp tuổi Tỵ tự tin phấn chấn và mạnh dạn bắt đầu nhiều chương trình, dự án mới. Nhưng tử vi hàng ngày 12 con giáp cho rằng, bạn cũng cần phải khéo léo xử lý việc giao tiếp với đồng nghiệp. Một cuộc sống đơn giản là sự đồng hành tốt nhất.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo, 1 tuần trước Rằm tháng 12 âm lịch, mọi việc diễn ra với người tuổi Sửu rất êm đềm. Vào 1 tuần trước Rằm tháng 12 âm lịch, con giáp Sửu có thể bất ngờ nhận được niềm vui tài lộc, có thể được thưởng một khoản lớn hoặc nhận được một hợp đồng kinh doanh với số tiền khủng.

Chuyện tình cảm của con giáp có chút khởi sắc. Nếu là người độc thân, con giáp có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu là thành gia lập thất, bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Hợi

Sắp tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Theo tử vi, 1 tuần trước Rằm tháng 12 âm lịch là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.