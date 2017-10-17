5 tuyệt chiêu giúp chị em dễ dàng thoát khỏi trầm cảm sau sinh

Việc sinh nở ra một em bé là một quá trình đổi thay, có tác động mạnh mẽ tới tâm sinh lý của người mẹ. Nếu bạn không có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng hoặc không đủ bản lĩnh thì rất dễ rơi vào trạng thái sốc thực sự khi phải đối diện với chính mình, đó là điều mà rất nhiều mẹ bỉm sữa vướng phải.

Những gợi ý chính sau sẽ khiến bạn nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh trầm cảm sau sinh hiệu quả:

1. Ngủ đủ giấc

Thời kỳ mang thai, nhất là những tháng cận kề ngày sinh, sự thay đổi liên tục của các tháng thai kỳ khiến cho cơ thể bạn đau nhức. Ngoài ra việc phải mang vác một thai nhi kéo theo nhiều thứ cân nặng phát sinh khác trong cơ thể khiến bạn luôn thấy nặng nề, di chuyển khó khăn. Điều ấy kéo theo hệ lụy thiếu ngủ triền miên khiến bạn trở nên mệt mỏi.

Quá trình sinh nở mất sức và việc chăm bé với nhiều công đoạn càng lấy mất thời gian nghỉ ngơi của người mẹ. Do vậy, giấc ngủ trở nên quý giá và hiếm hoi.

Hãy tạm gác những việc vặt chưa cần thiết, tranh thủ ngủ bất cứ lúc nào, nhờ người thân hoặc chồng trông con để ngủ. Giấc ngủ đủ sẽ làm tinh thần phấn chấn, hạn chế được mệt mỏi. Đó là điều cần thiết đầu tiên để chống lại căn bệnh trầm cảm.

2. Ăn uống điều độ

Hãy ăn uống điều độ, và đừng quá quan trọng việc nhồi nhét đủ các thứ bổ dưỡng vào cơ thể.

Nhiều người vẫn giữ một quan niệm truyền thống rằng sau sinh phải cho bé bú, cơ thể cần rất nhiều các chất dinh dưỡng. Thế cho nên, các bà mẹ sau sinh ăn rất nhiều để có nhiều sữa cho con và để phục hồi cơ thể sau khi vượt cạn dẫn đến việc nhiều chị em quá tải và tăng cân mất kiểm soát. Cân nặng và những cơn stress do thân hình quá mập vì thế đã tăng theo tỉ lệ thuận với nhau.

Do vậy, hãy làm chủ việc ăn vừa phải ngay từ đầu để cơ thể không phát phì trong giai đoạn sinh con, đó cũng là một cách thức không nên bỏ qua.

3. Giữ tâm trạng thoải mái

Tranh thủ nói chuyện vui vẻ, giữ tâm trạng thoải mái với con, với gia đình. Nhiều người sẽ dễ rơi vào trạng thái cáu giận và tủi thân, dễ khóc, cảm thấy bất lực và bế tắc. Thực tế ghi nhận nhiều người đã rơi vào trầm cảm nghiêm trọng ở thời điểm này.

Hãy dành sự quan tâm chia sẻ với bố mẹ, chồng và bạn bè về những gánh nặng mà bạn đang vướng. Họ sẽ không bỏ rơi bạn đâu. Cùng tháo gỡ là cách để tâm lý người phụ nữ không cảm thấy nặng nề.

4. Uống nhiều nước

Đây là phương pháp cân bằng, làm cho cơ thể được phục hồi nhanh chóng khỏi những cơn mệt mỏi. Đây cũng là cách để bạn cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể và cho cả việc em bé bú. Uống nước nhiều đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể cân bằng, bớt mệt mỏi, giải phóng nhiều độc tố.

5. Năng đi lại, hạn chế ngồi nhiều

Đừng suốt ngày ru rú trong phòng. Việc ngại di chuyển, ngại tiếp xúc sẽ đem lại cảm giác cô lập cho bạn. Hãy quan sát và nói chuyện với bé một cách vui vẻ, bạn sẽ nhận thấy nhiều điều kỳ diệu.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những mẹo giúp mẹ dễ dàng thoát khỏi trầm cảm sau sinh. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!