Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec đã được Hiệp hội quản lý bệnh viện Châu Á vinh danh là “Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất” và “An toàn người bệnh”. Việc giành giải thưởng ở cả hai hạng mục quan trọng trên ghi nhận nỗ lực của Vinmec trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thúc đẩy công tác quản lý vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Trong số 500 dự án đến từ 129 bệnh viện thuộc 17 quốc gia, Vinmec đã được lựa chọn và vinh danh với 2 giải thưởng quan trọng: Giải thưởng Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất với dự án “Vinmec Rising 2018: Phương pháp tiếp cận mới nhằm nâng cao sự tham gia của nhân viên vào hoạt động sáng tạo, đổi mới và cải tiến chất lượng” và Giải thưởng An toàn người bệnh với “Chương trình giảm thiểu sai sót thuốc ở Bệnh viện Vinmec Times City”. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao giải thưởng “Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất” cho Tiến sĩ Mohamed Ali Bin AbuBakar – Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec Cuộc thi Vinmec Rising năm 2018 là sáng kiến đổi mới toàn diện đầu tiên trong ngành y tại Việt Nam từ trước đến nay. Với cách tiếp cận đa chiều, bền vững hơn so với hình thức thuê chuyên gia tư vấn hoặc có một đơn vị chức năng cải tiến chất lượng như thông thường, cuộc thi đã huy động được toàn bộ cán bộ nhân viên Vinmec tham gia đề xuất và thực hiện các sáng kiến đổi mới và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Thông qua cuộc thi, các bác sĩ được giảm 95% công việc hành chính để tập trung chuyên môn và dành nhiều thời gian cho người bệnh, 100% đơn thuốc ngoại trú được xét kiểm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả, giảm 30% thời gian tiếp cận người bệnh với xe cứu thương nhằm tăng khả năng cấp cứu thành công… Đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Vinmec Times City nhận giải thưởng An toàn người bệnh với “Chương trình giảm thiểu sai sót thuốc”. Cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm của người bệnh, mà còn giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành tại bệnh viện. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng đã tạo ra văn hoá đổi mới trên toàn hệ thống, trong đó các ý tưởng về đổi mới và chủ động tham gia cải tiến chất lượng luôn được Ban lãnh đạo đánh giá cao và hỗ trợ.

Cuộc thi Vinmec Rising đã huy động được toàn bộ cán bộ nhân viên Vinmec tham gia đề xuất và thực hiện các sáng kiến đổi mới và cải tiến chất lượng dịch vụ. Tương tự như Vinmec Rising, Chương trình giảm thiểu sai sót thuốc triển khai tại Bệnh viện Vinmec Times City đã kết nối được các bác sĩ, điều dưỡng cùng với dược sĩ trong mục tiêu chung đem lại an toàn, yên tâm cho người bệnh. Trong đó, các sai sót thuốc tại bệnh viện được báo cáo không nhằm bắt lỗi mà để phân tích nguyên nhân gốc rễ nhằm can thiệp kịp thời, tránh lặp lại lỗi có tính chất hệ thống. Tại Bệnh viện Vinmec Times City, thuốc được bảo quản trong các điều kiện chuẩn quốc tế về nhiệt độ, độ ẩm để đảm bảo chất lượng thuốc đến người bệnh. Với chương trình này, Bệnh viện Vinmec Times City đã xây dựng thành công văn hóa chủ động báo cáo khi xảy ra sai sót thuốc – một trong những sai sót phổ biến nhất trong y tế trên thế giới. “Với thành công của 2 dự án trên, Vinmec đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho môi trường an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế, dựa trên sự tham gia tích cực sáng tạo của mỗi thành viên trong hệ thống” - bà Lê Thúy Anh, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ. Hai giải thưởng trên là sự công nhận của y giới quốc tế trước những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên môn của Vinmec thời gian qua. Giải thưởng được công bố và trao tặng trong khuôn khổ Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á (HMA) diễn ra từ 11 -12/9 tại Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Vinmec tham gia Hội nghị HMA. Trước đó, tại Hội nghị HMA năm 2015, Bệnh viện Vinmec Times City đã được trao Giải thưởng “Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất” cho chương trình “Cải thiện tuân thủ vệ sinh tay” – một dự án khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện. Thông tin tham khảo Hệ thống Y tế Vinmec thành lập năm 2012, do Tập đoàn Vingroup đầu tư theo mô hình phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Định hướng phát triển của Vinmec là y tế hàn lâm với 3 hợp phần gắn kết chặt chẽ chuẩn thế giới gồm: Chuỗi bệnh viện – chuỗi các Viện nghiên cứu - Hợp tác đào tạo y khoa cùng Dự án Đại học Tổng hợp VinUni. Hiện Vinmec có 7 bệnh viện đa khoa quốc tế và 5 phòng khám đa khoa đã đi vào hoạt động trên toàn quốc, trong đó có 2 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế JCI.

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