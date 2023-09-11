Thực hư thông tin đau mắt đỏ lây qua nước uống, Sở Y tế TP.HCM chính thức lên tiếng?

Sức khỏe 11/09/2023 21:00

Thông báo từ Sở Y tế TP nêu rõ, các chuyên gia của Bệnh viện Mắt TP cho biết bệnh đau mắt đỏ thường do các tác nhân virus gây ra (virus adeno, virus entero, coxsackie,…).

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, chiều 11/9, Sở Y tế TP.HCM làm rõ một số thông tin liên quan đến bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) đang lưu hành trên địa bàn.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Mắt TP.HCM và các tài liệu khoa học hiện nay trên thế giới, bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) thường do các tác nhân virus gây ra (adenovirus, enterovirus, coxsackie,…), bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với nước mắt và các chất tiết của mắt có mang virus gây bệnh từ người bệnh. Việc cho rằng lây lan qua đường nước uống là hoàn toàn không chính xác.

“…viêm kết mạc do enterovirus thường nhẹ hơn so với viêm kết mạc do adenovirus và thường ít có khả năng gây dịch lớn so với viêm kết mạc do adenovirus…” là thiếu cơ sở khoa học.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Mắt TP HCM và các tài liệu khoa học hiện nay trên thế giới, tác nhân enterovirus gây ra viêm kết mạc mắt vẫn có thể gây ra bệnh cảnh nặng nhưng thường là cấp tính, khác với tác nhân adenovirus có thể gây ra viêm giác mạc mạn tính.

Tác nhân enterovirus đã được ghi nhận gây ra những đợt dịch viêm kết mạc tại nhiều nước trên thế giới. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới công bố năm 1973, enterovirus type 70 đã gây đại dịch tại các nước Châu Phi (Algeria, Ghana, Morocco, Nigeria, Tunisia), Châu Á (Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philipines, Singapore, Thailand) và Vương quốc Anh trong giai đoạn 1969-1971. Gần đây, năm 2014, nhóm virus này gây viêm kết mạc mắt xuất huyết tại Thailand với hơn 300.000 trường hợp nhiễm trong vòng 03 tháng.

Về thuốc nhỏ mắt sử dụng trong bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế TP HCM thông tin người mắc bệnh có thể dùng nước muối sinh lý (natri clorua 0,9%) hoặc nước cất để rửa mắt. Các loại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh được bác sĩ chỉ định trong các trường hợp sau: có dấu hiệu nghi bội nhiễm vi khuẩn (đau nhức, giảm thị lực, sợ ánh sáng,..), phòng ngừa nhiễm trùng sau bóc giả mạc. 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh chứ không phải chỉ có một loại “Tobrex”.

Các thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh hiện có nhiều loại khác nhau, đều có thể sử dụng cho bệnh đau mắt đỏ, như ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, neomycin, tobramycin,… Hiện nay, nguồn thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh trên thị trường là rất lớn và không thể xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc.

 

Thực hư thông tin đau mắt đỏ lây qua nước uống, Sở Y tế TP.HCM chính thức lên tiếng? - Ảnh 1
Bệnh nhi bị viêm kết mạc điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngành y tế TP.HCM đặc biệt cảnh báo, người mắc bệnh đau mắt đỏ tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Việc này không những không có tác dụng mà còn làm tổn thương nặng hơn, kéo dài thời gian mắc bệnh và lây lan, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cũng theo Sở Y tế TP, virus entero gây ra đau mắt đỏ có thể dẫn tới bệnh cảnh nặng và cấp tính, khác với tác nhân virus adeno có thể gây ra viêm giác mạc mạn tính. Virus entero từng gây ra những đợt dịch viêm kết mạc tại nhiều nước trên thế giới.

Cụ thể, theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới công bố năm 1973, virus entero type 70 đã gây đại dịch tại một số nước châu Phi, châu Á và nước Anh trong giai đoạn 1969-1971. Gần đây, năm 2014, nhóm virus này gây viêm kết mạc mắt xuất huyết tại Thái Lan với hơn 300.000 trường hợp nhiễm trong vòng 3 tháng.

Trước đó, nhiều phụ huynh tại TP.HCM phản ánh gặp khó khăn khi mua thuốc nhỏ mắt chữa đau mắt đỏ, đặc biệt là thuốc chứa kháng sinh. Một số cửa hàng thuốc cũng xác nhận tình trạng khan hiếm, thậm chí “cháy hàng” một số loại thuốc nhỏ mắt phổ biến.

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