Nghiên cứu bao gồm 25.713 người, tất cả đều từ 45 tuổi trở lên và mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2. Thông qua các cuộc khảo sát, những người tham gia được theo dõi trong 10 năm về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng phát sinh do bệnh tiểu đường. Các câu trả lời sau đó được liên kết với hồ sơ y tế của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 44% nam giới bị biến chứng tim mạch, bao gồm đột quỵ và suy tim, so với 31% ở phụ nữ. Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Journal of Epidemiology and Community Health (Tạp chí Dịch tễ học và Y học cộng đồng).

Hơn nữa, 25% và 35% nam giới được phát hiện mắc các bệnh về chân/bàn chân và thận tương ứng, so với 18% và 25% ở phụ nữ. Các vấn đề về chân/bàn chân bao gồm loét và viêm xương, trong khi các vấn đề về thận bao gồm bệnh mãn tính và suy chức năng.