Thời mãn kinh ở nam giới cũng kinh khủng không thua gì nữ giới và đây là những điều mà bạn nên làm để không chìm sâu vào nó

Khi nội tiết tố testosterone ở nam giới giảm thì hiện tượng mãn kinh là hiện tượng lão hóa rất bình thường nhưng do nhu cầu về công việc, nghề nghiệp họ có thể bổ sung thêm testosterone cho cơ thể để điều trị nó. Ví dụ như một số vận động viên hay người tập thể hình thì việc bổ sung testosterone sẽ giúp cải thiện thể lực và khả năng tập trung ở đàn ông trong thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên việc bổ sung testosterone này sẽ gây ra các tác dụng phụ mà bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Về mặt sinh lý, có thể gây ra các triệu chứng như rụng tóc, các vấn đề về dạ dày, loãng xương, dị ứng và đau đầu. Ngoài ra, vì thành phẩm cuối cùng ở testosterone sẽ tạo ra estrogen là hormone cho nữ nên sẽ khiến cho ngực cũng trở nên căng hơn. Nếu như bạn là bệnh nhân mắc chứng bệnh về tuyến tiền liệt như u bướu hoặc ung thư thì không được sử dụng bất cứ sản phẩm bổ sung testosterone nào để tránh tình trạng bệnh xấu đi hoặc di căn.

Đương nhiên là đối với những người đàn ông bình thường thì thời kỳ mãn kinh hay khủng hoảng tuổi trung niên sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Mọi người đều có thể đem thời kỳ mãn kinh coi như hiện tượng bình thường mà điều chỉnh cơ thể và cảm xúc của họ để dần tiếp nhận nó.

Đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên, tránh trầm cảm. Thay vì chống lại nó, hãy từ từ tiếp nhận nó

Tuổi 40 chính là một bước ngoặt của cuộc đời, cho dù là đàn ông hay phụ nữ ở tuổi này thì sức khỏe cũng đã dần giảm sút. Ngoài việc thay đổi về sinh lý thì đàn ông trung niên hay lão niên còn phải trải qua các khủng hoảng về cuộc sống, sự nghiệp, hôn nhân gia đình,... Hơn nữa, theo quan niệm truyền thống, đàn ông không được bộc lộ cảm xúc quá nhiều, điều này vô hình trung khiến cho đàn ông gặp khủng hoảng tuổi trung niên liên tục phải kìm nén cảm xúc dẫn đến dễ xuất hiện tình trạng trầm cảm, u uất,...

Tuy nhiên, bạn phải biết là khủng hoảng tuổi trung niên không phải là một thảm họa kinh hoàng gì mà nó chỉ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Lúc này, nam giới sẽ phải đối mặt với các chuyển biến khó tránh khỏi về tâm trạng khiến cảm xúc trở nên chập chờn. Khi ấy cách cư xử của những người xung quanh chính là chìa khóa quan trọng giúp họ vượt qua được giai đoạn khó khăn này một cách suôn sẻ.

Khi thấy mình đang rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, hãy chấp nhận mọi sự thay đổi và đối xử tốt hơn với bản thân

Đánh giá một cách hợp lý sức chịu đựng tâm lý của bản thân, chấp nhận những thay đổi của chính mình và thành thật đối mặt với nó. Nếu cần thiết có thể cùng với nửa kia của bạn, con cái hoặc ai đó mà bạn tin tưởng nói chuyện, giải tỏa tâm trạng. Đối xử thật tốt với chính mình, tập thể dục đúng cách, chú trọng bảo vệ sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, từ bỏ thuốc lá, bia rượu hoặc những thói quen không tốt.

Lập kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai

Khi còn trẻ vội vàng kiếm tiền, mua nhà mua xe, kết hôn sinh con. Đến tuổi trung niên mới biết được ước mơ thật sự mà mình mong muốn hoàn thành là gì thì hãy cố gắng làm những việc bản thân đã vô tình bỏ lỡ. Tỉ mỉ mà lên kế hoạch cho cuộc đời mình, khiến cho cuộc sống của bản thân càng có ý nghĩa hơn, đừng để cho mình có bất cứ tiếc nuối nào với cuộc đời của chính mình.

Yêu thương một nửa bên cạnh bạn

Hai vợ chồng nửa đời người đã phải vất vả chiến đấu với cơm áo gạo tiền, đặt trọng tâm cả cuộc đời đều để nuôi dưỡng thế hệ sau của mình, vô tình trong quá trình đó đã bỏ lỡ mất đi thời gian để ở bên nhau, yêu thương nhau. Khi mà con cái đã có thể tự lo cho mình, cả hai giờ đã có nhiều thời gian và không gian hơn để ở bên nhau, nhìn lại "người lạ thân quen" bên cạnh mình, ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Nếu như phải đối mặt với một vài chức năng cơ thể bị rối loạn, bạn có thể chia sẻ với nửa kia của mình và cùng nhau tìm giải pháp.

Tham khảo ý kiến của chuyên gia

Khi đến một độ tuổi nhất định, về mặt sinh lý của con người sẽ xuất hiện hiện tượng lão hóa. Nó sẽ khiến cho một vài chức năng trong cơ thể xuất hiện tình trạng thoái hóa và gây nên các bệnh như phì đại tuyến tiền liệt, đau lưng, tiểu đường, huyết áp, xương khớp,... Bạn có thể sẽ phải đến gặp các bác sĩ chuyên khoa liên quan để được tư vấn cụ thể về tình trạng của bản thân. Đối với trường hợp tâm lý bất ổn, trầm cảm, u uất, gắt gỏng thì bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý.

Khi các thành viên trong gia đình nhận thấy chồng hoặc cha mình có các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. Hãy cho phép họ được yếu đuối

Theo quan điểm truyền thống, người ta hay nói "đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ" để ràng buộc người đàn ông phải luôn làm chủ gia đình, kiên cường, chịu mọi khổ cực mà không được yếu đuối, gục ngã. Người chồng, người cha đã chăm sóc gia đình khổ cực nhiều năm như vậy thì đây cũng là lúc bạn nên cho phép họ được yếu đuối và trút bỏ những cảm xúc dồn nén của mình.